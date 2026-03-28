Milica Pavlović van sebe zbog gesta Zdravka Čolića, pjevač sišao sa bine i ovo uradio: "E, sad mogu da umrem!"

Milica Pavlović podijelila je snimak na kome joj legendarni pjevač ljubi ruku.

Na prvom od pet zakazanih koncerata u sarajevskoj dvorani Zetra, Zdravko Čolić priredio je veče za pamćenje, kako publici, tako i svojoj mlađoj koleginici Milica Pavlović.

Milica je koncert pratila iz prvog reda, a u jednom trenutku doživjela je iznenađenje koje sigurno neće zaboraviti. Tokom nastupa, Čolić je sišao sa bine i prišao publici, nakon čega se uputio pravo ka njoj i poljubio joj ruku.

Ovaj džentlmenski gest izazvao je oduševljenje prisutnih, dok je Milica ostala zatečena – u nevjerici se uhvatila za glavu, pokušavajući da shvati šta se upravo dogodilo.

Vidno dirnuta i počastvovana, kroz osmijeh je kratko poručila: "E, sad mogu da umrem!", a potom nastavila da uživa u hitovima legendarnog pjevača.

