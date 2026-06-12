Predsjednik Rusije Vladimir Putin najavio je razvoj satelitskog sistema za upravljanje borbenim dronovima i potpisao uredbu kojom je definisana nova veličina ruskih oružanih snaga, koje sada broje gotovo 2,4 miliona ljudi.

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Predsjednik Rusije Vladimir Putin izjavio je da Rusija razvija satelitski sistem za upravljanje borbenim dronovima.

Putin je ovu najavu iznio tokom sastanka sa vojnim zvaničnicima, a njegove reijči prenijela je ruska agencija Interfaks.

Istovremeno, ruski predsjednik potpisao je uredbu kojom se utvrđuje nova veličina ruskih oružanih snaga. Prema dokumentu, vojska sada broji 2.399.130 ljudi, od čega je 1.510.000 aktivnih pripadnika vojske.

Putin je ranije tokom dana najavio i intenziviranje napada na ukrajinsku infrastrukturu kao odgovor na ukrajinske udare na teritoriji Rusije.

On je poručio da Moskva mora "adekvatno da odgovori" i da će nastaviti sa napadima na ciljeve koje smatra ključnom infrastrukturom.

Ruski predsjednik je takođe ocijenio da se ruska ekonomija uspješno oporavlja uprkos posledicama rata i šteti koju, prema njegovim riječima, izazivaju ukrajinski napadi.

Govoreći o situaciji na frontu, Putin je naveo da je u zoni, kako je naziva Moskva, "specijalne vojne operacije" raspoređeno više od 700.000 ruskih vojnika.

On je priznao da ruske snage ne napreduju željenom brzinom, ali je istakao da Rusija, kako tvrdi, "korak po korak vraća svoje teritorije pod kontrolu".

(Index.hr/Mondo)