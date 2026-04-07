Čola izveo zgodnu plavušu u korsetu na binu, znate li ko je ona? Bila dve godine u vezi s njegovim kolegom (Video)

Autor Dragana Tomašević
Nova hit scena na koncertu Zdravka Čolića - na prošlom nastupu ljubio ruku Milici Pavlović, sad nju izveo na binu

Izvor: Instagram/mrssladjanamandic

Pevač Zdravko Čolić održao je još jedan koncert u Zetri, a snimci s nastupa na kojima poklanja pažnju poznatim damama u publici, ponovo su osvanuli na mrežama.

Na prošlom koncertu je prišao pevačici Milici Pavlović i poljubio je u ruku, a ovog puta je na binu izveo atraktivnu plavušu koju smo svojevremeno gledali u takmičenju Zvezde Granda.

U pitanju je Slađana Mandić, koja je bila obučena u crni korset i farmerice i koju je Čola pozvao da mu se pridruži na bini.

Pogledajte:

Ko je Slađana Mandić?

Pevačica Slađana Mandić se proslavila 2012. godine u muzičkom takmičenju "Zvezde Granda", a kako je nedavno istakla, od samog početka imala je snažnu podršku najvećih imena domaće estrade Lepe Brene i Saše Popovića.

Posebnu pažnju privlačila je njena veza sa Dejanom Matićem, o kojoj je i danas često pitaju. Gostujući u emisiji "Pretres" Slađana je otkrila da su njih dvoje bili dve godine bili zajedno.

"Kad me danas pitaju, kao da je prošli život neki u pitanju, ali stalno se to provlači. Bilo, prošlo... " istakla je Slađana za Hype TV .

Pevačica je otkrila kako je počela njena ljubav sa Matićem.

"Spontano, sasvim. Pevala sam na Budvanskom festivalu, čuo me je Sale i pozvao da budem gošća na njegovoj turneji. I Deki je bio tu kao gost. Tako je, kroz druženje, sve spontano počelo. Eto, to je priča koju sam ja ispričala milijardu puta, još davno. Sad mi je čudno kada pričam o tome, uopšte se ne vidim u toj priči. Nemam ništa loše da kažem, nema zle krvi, ništa ružno, sve najlepše, u superlativu mogu da kažem za njega i njegovu porodicu", ispričala je pevačica, ističući da su iz prvobitnog druženja spontano ušli u vezu.

Zdravko Čolić koncert slađana mandić

