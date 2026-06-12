KANADA - BOSNA I HERCEGOVINA 1:1 (0:1)

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Fudbaleri Kanade i Bosne i Hercegovine odigrali su nerešeno 1:1 (0:1) u prvom meču Grupe B na Svjetskom prvenstvu.

Iako su Kanađani na papiru bili favoriti, tu ulogu pred motivisanim "zmajevima" nisu uspjeli da opravdaju. Iako je jedan od domaćina Mundijala dominirao tokom cijelog susreta, BiH je uspela da izvuče bod.

Najbolju priliku u prvom dijelu igre imao je Džonatan Dejvid čiji je šut u 17. minutu sa deset metara zaustavio Vasilj.

Sa drugre strane krenula je BiH od samog starta na sve ili ništa, ređala prilike a iz jedne takve je Šapčanin Jovo Lukić uspio da zatrese mrežu. Posle prvog kornera za izabranike Sergeja Barbareza u 21. minutu, Bašić je sjajno centrirao a Lukić je bio najbolji na skoku i pogodio je za prednost.

Nastavak igre donio je agresivniju igru Kanade koja je držala loptu u posedu, ređala napade i napravila čak devet kornera. Ništa od toga nije urodilo plodom, te su na odmor otišli sa nadom da će u drugom poluvremenu završnica napada biti uspešnija.

Kanađani su nastavili da pritiskaju, pravili dosta problema odbrani BiH - a jedan od njih mogao je da napravi i Kolašinac u 53. minutu kada je u želji da izbaci loptu pogodio prečku svog gola. Samo 30 sekundi kasnije usijledila je brza kontra Bosanaca, lopta je stigla do Demirovića koji je bio usamljen pred golom protivnika, ali se spetljao i loptu poslao daleko od okvira.

BiH se grčevito branila, a Kanađani su dominirali i sve vrijeme opsedali gol. Samo 20 sekundi pošto je ušao u igru, u svom prvom kontaktu sa loptom Kajl Larin donosi izjednačenje u 79. minutu, a kasnije će se ispostaviti postavio konačan rezultat.

U subotu se u okviru Grupe B u Santa Klari sastaju selekcije Švajcarske i Katara (21.00).

Program na Svetskom prvenstvu nastavlja se i u noći petak na subotu, kada u okviru Grupe D od 3.00 u Los Anđelesu, igraju Sjedinjene Američke Države i Paragvaj.