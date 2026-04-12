U domu Zdravka Čolića sve pršti od raskoši za Uskrs: Ćerka Una podijelila kadrove koji mame uzdahe

Ćerka legendarnog pjevača Zdravka Čolića, Una, sa svojim pratiocima je podijelila dio porodične atmosfere tokom Uskrsa.

Izvor: Instagram/unacolic/printscreen

Ćerka našeg legendarnog pjevača Zdravka Čolića, Una, sa svojim pratiocima je podijelila dio porodične atmosfere tokom Uskrsa, najvećeg hrišćanskog praznika. Njihova trpeza odiše toplinom doma i tradicijom, a jasno se vidi da je sto raskošno postavljen.

Na fotografiji u prvi plan izbijaju šarena, ručno ukrašena uskršnja jaja, upotpunjena raznovrsnim slatkim zalogajima. Pored njih nalaze se elegantno aranžirane šunke i pršute, dok bogata selekcija sireva dodatno obogaćuje trpezu.

Cjelokupna postavka odiše pažljivo osmišljenim rasporedom, naglašavajući atmosferu praznične topline i porodičnog sklada. Ona je zatim u Instagram pričama pokazala i prelijep cvjetni aranžman i svog ljubimca.

Ovo Zdravko Čolić nikada ne radi na Veliki petak

Iako uvijek uživa u druženjima sa svojom publikom uz pjesmu, Zdravko Čolić na Veliki petak izbjegava da radi. Vaskršnji praznici, generalno, rezervisani su mu samo za porodicu.

Ponuda je, svakako, bilo, ali ih je odbijao.

"Vaskrs je dan radosti i mislim da ljudi to treba da poštuju. Jednom su mi organizovali koncert na Veliki petak u Kanadi, ali sam odbio. Nisam želio da radim na taj dan", rekao je svojevremeno Čola za "Premijeru".