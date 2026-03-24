"Vjerovatno sumnjaju ko stoji iza toga": Bivši pripadnik DB-a o razlozima zašto je Čola odbio da goni osumnjičene

Autor Dragana Tomašević
Božidar Spasić tvrdi da se kod ovakvih situacija, stranke upućuju da u građanskim parnicama rješavaju svoje probleme

Božidar Spasić Izvor: TV Pink/screenshot

Zdravko Čolić saslušan je juče u Tužilaštvu o bombaškom napadu na njegovu kuću 3. februara, a pjevač se nije pridružio krivičnom gonjenju osumnjičenih i poručio da nema neprijatelje.

Božidar Spasić, bivši pripadnik službe državne bezbjednosti govorio je o ovoj temi tvrdeći da se radi o djelu koje se goni protiv službene dužnosti, s obzirom na činjenicu da je upotrebljeno oružje:

- Država će svakako goniti, tužilac ima pravo da goni, ali on poziva oštećene da se pridruže u tom krivičnom postupku iz razloga što računa da kroz taj postupak oni mogu ostvariti i nadoknadu štete koja im je nanijeta. Naša policija efikasno goni i hapsi te takozvane bombaše koji su se pojavili po Beogradu - kaže Spasić. 

- Čolić je govorio da on neće da ih goni, zato što oni su izvršioci. Jesu oni izvršioci, vjerovatno stoji neko iza njih, a Čolić možda zna ko stoji, pa iz tih razloga kaže "e sada idite dalje, tragajte za njim" ili jednostavno on prepušta to državi da sama otkrije.

Spasić tvrdi da se kod ovakvih situacija, stranke upućuju da u građanskim parnicama rješavaju svoje probleme i nanijete štete, što bi mogao biti slučaj i sa Čolićem.

Čolić i njegov kum kome je oštećen automobil su izjavili da izvršioce neće goniti, što ukazuje na činjenicu da nešto postoji. U nekoj dubini oni vjerovatno sumnjaju ko bi mogao stajati iza ovoga.

Ovo su obični kriminalci, dakle ljudi koje na ulici ili u nekom kafiću možete angažovati da idu da vam razbiju kola, da bace bombu i tako dalje - kaže Spasić u emisiji "Redakcija" i dodaje: 

- Postoji neko ko je sigurno to naručio da bi prijetio, da bi ucjenjivao, to su neki mogući motivi. Oni nisu ni znali za Čolića, oni su jednostavno uvedeni u posao, dat im je posao, obična novčana naknada, to će oni morati sve u istražnom postupku da razriješe.

