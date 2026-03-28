"2 sata smo se smrzavali, nekima je i pozlilo": Obožavaci Zdravka Čolića bijesni zbog haosa u Zetri, gore mreže

Veliki broj ljudi nije mogao da uđe u dvoranu u Sarajevu.

Zbog propusta u organizaciji, došlo je do neočekivane situacije prilikom ulaska publike u dvoranu Zetra, gdje je Zdravko Čolić održao svoj veliki koncert.

Legendarni pjevač ovim nastupom vratio se pred publiku nakon nemilog događaja koji je obilježio prethodni period, a upravo u svom rodnom Sarajevo započeo je seriju od pet rasprodatih koncerata.

Ovaj spektakl mjesecima je bio jedan od najiščekivanijih muzičkih događaja u regionu. Čola je na sceni zapjevao uz pratnju simfonijskog orkestra, a pored vjerne sarajevske publike, u dvorani su se okupili i fanovi iz čitavog regiona, čime je atmosfera dodatno dobila na značaju i emociji.

"Zahvaljujući sramotnoj organizaciji Čolinog koncerta, stotinama ljudi, uključujući i prijateljicu i mene, nakon dva i po sata čekanja u redu na snijegu na ulazu nije bilo dozvoljeno da uđu jer su 'kapaciteti prepunjeni'. Više od dva sata ljudi su se smrzavali, nekima je i pozlilo, a u jednom momentu je nastao i stampedo. Iskreno se nadam da niko nije povrijeđen. Karte smo svi pošteno platili u decembru. Ovo što se večeras desilo je sramota, krađa i kolektivno vrijeđanje intelekta. Tresem se od hladnoće i razočaranja. Umjesto da sad pjevam i plešem okružena dobrom energijom, na putu sam ka kući, jedva držeći telefon dok ovo kucam, jer ruke ne osjećam. Ovakvo nepoštovanje kupaca od strane organizatora u životu nijesam doživjela", glasio je tvit na Iksu jedne nezadovoljne posjetiteljke.

"Jao, pišem i brišem. Ne mogu da nađem riječi da dočaram taj haos i neorganizaciju. Ispoštovali smo uputstva koja su nam dali i došli u preporučeno vrijeme. U nenormalnoj gužvi izgubim drugaricu koja je na koncert ušla sa 45 minuta zakašnjenja (plus sat i po čekanja na snijegu i kiši). Djevojčice na ulazu se pogubile od haosa, ne skeniraju karte... Jedna žena na toliku masu ljudi ne stiže da pretresa, ide ko gdje hoće... Narukvice ne stižu da stavljaju, histerišu, kišobran neko daje, neko ne. Psuje svako svakoga, natopljeni snijegom i kišom, mokre kose itd... Veče je bilo sve osim spektakla jer, da bi imao spektakl, moraš ispoštovati ljude. Bilo je starijih ljudi, čak i djece. Ne znam da li je u redu početi koncert, a ne provjeriti kakav je haos na ulazu i koliko je ljudi napolju. Nažalost, ukaljano veče previše lošom organizacijom, koja je totalno ugušila svaku euforiju i želju za dobrim provodom", napisala je druga korisnica Iksa.

"Očito su prodali više karata nego što mogu primiti. Bitno je zaraditi, a to što mi nećemo dobiti uslugu za koju smo platili – jok. Propust je još blaga riječ. Ovdje je riječ o nepoštovanju, bezobrazluku i, na kraju krajeva, krađi! Nas koji smo ostali da čekamo i da se svađamo na kraju su pustili da uđemo. Neke na parter, a neki smo uspjeli u VIP, ali nakon 40 minuta od početka koncerta. Produžio je koncert da se iskupi, ali stvarno jeste sramota. Pa kad Šmrk organizuje, dobro ste prošli da nijeste i batine dobili – nizali su se komentari jedan za drugim."

Oglasili se organizatori: Apel da se dolazi ranije zbog gužvi

Organizatori su se oglasili nakon pritužbi publike, ali nijesu direktno odgovorili na glavne zamjerke, već su uputili apel posjetiocima da na događaje dolaze ranije zbog očekivanih gužvi.

Navode da su svi ulazi otvoreni na vrijeme i da se ulazak odvijao po planu, ali da najveći problem nastaje kada veliki broj ljudi dolazi neposredno pred početak koncerta.

Ističu da se ulazi otvaraju u 18 časova, dok koncert počinje između 20:15 i 20:30, te pozivaju posjetioce da:

dođu ranije,

unaprijed pripreme ulaznice,

prate uputstva osoblja i koriste označene ulaze.

Takođe upozoravaju da unošenje zabranjenih predmeta dodatno usporava kontrolu i stvara gužve, uz napomenu da vremenski uslovi mogu uticati na dolazak.

“Naš cilj je efikasan i siguran ulazak za sve posjetioce”, poručili su organizatori.

