Ukrajina očekuje ruski napad projektilom "Orešnik" u naredna 24 sata.

Izvor: EPA/SERGEI ILNITSKY/SBU / WillWest News / Profimedia

Ukrajina je upozorila vojsku i stanovništvo da je velika vjerovatnoća da će Rusija u naredna 24 sata lansirati balističku raketu "Orešnik", prenosi ukrajinska "Pravda". Vazduhoplovne snage Ukrajine sumnjaju da će "Orešnik" biti lansiran sa poligona Kapustin Jar.

Zbog velike prijetnje od ove razorne ruske rakete, proglašena je vazdušna opasnost. Poslednji put je ova raketa korišćena u velikom ruskom napadu tokom noći 23. na 24. maj.

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Russia just attacked Bila Tserkva in Ukraine with an Oreshnik Intermedium Range Ballistic Missile.pic.twitter.com/nddWzuPpjr — Visegrád 24 (@visegrad24)May 23, 2026

Tada je upotrebljeno 90 raketa i 600 dronova različitog tipa. I sam predsjednik Rusije Vladimir Putin je nedavno izjavio da je "Orešnik" lansiran kako bi se pratilo njegovo ponašanje.

Kako je tada objasnio, cilj je bilo skupljanje što više podataka o njenom budućem uvođenju u svakodnevnu operativnu upotrebu. Ukrajina je zbog toga proglasila vazdušnu opasnost i očekuje napad u naredna 24 sata.