Čola održao 5 koncerata u Sarajevu, sad se oglasili stanovnici

Jedan stanovnik grada Sarajeva, otkrio je da nikada u životu nije vidio u svom gradu, ono što je vidio u danima kada je Čola imao koncerte

Izvor: MONDO/Matija Popović

Zdravko Čolić je u periodu od 27. marta do 6. aprila održao čak pet velikih koncerata u sarajevskoj Zetri, a mnoge Sarajlije smatraju da bi trebalo da bude nagrađen jer je svojim nastupima značajno doprinio punjenju budžeta glavnog grada Bosne i Hercegovine.

Jedan od stanovnika Sarajeva ispričao je da nikada ranije nije vidio toliki broj ljudi na ulicama.

Prema njegovim riječima, tih dana u gradu su se mogli čuti različiti naglasci sa svih strana Balkana, ali i brojni strani jezici, jer je bilo mnogo posjetilaca iz inostranstva.

- Zdravko Čolić treba da dobije Šestoaprilsku nagradu Sarajeva za doprinos turizmu i budžetu zbog ovih pet koncerata u deset dana. U gradu je apsolutno ludilo. Na Baščaršiji, u Titovoj i Vase Miskina sreo sam više ljudi iz Beograda, Zagreba, Podgorice nego kad je Sarajevo filmski festival. Ima i naših ljudi iz Švedske, Austrije, Holandije. Probudio je Sarajevo iz zimskog sna i za to mu hvala. Siguran sam da će se o ovome složiti svaki Sarajlija i da će Čola dobiti nagradu - rekao je sagovornik Kurira.

Izvor: MONDO/Matija Popović