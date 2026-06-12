Iz Milatovićevog kabineta su kazali da prosleđuju "izvod iz rješenja i fotografiju", koju su "dobili od Uprave za zaštitu kulturnih dobara, kojim se nedvosmisleno potvrđuje da je Dvorac na Kruševcu zaštićen kao nepokretno kulturno dobro".

Izvor: TO Podgorica

Iz Kancelarije za odnose sa javnošću Predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića su medijima proslijedili izvod iz rješenja i fotografiju koje su dobili od Uprave za zaštitu kulturnih dobara, kojim se, ističu, nedvosmisleno potvrđuje da je Dvorac na Kruševcu zaštićen kao nepokretno kulturno dobro.

“Predmetni objekat uživa status kulturnog dobra na osnovu Rješenja o stavljanju pod zaštitu broj 1230 od 27.11.1957. godine, Rješenja o uvođenju u Registar broj 01-1106/1-61 od 04.09.1961. godine i Rješenja o upisu u Centralni registar broj 02-502 od 05.08.1993. godine – Dosije broj 69, Knjiga XI, strane 137-138”, navode u saopštenju.

Izvor: Kabinet predsjednika Crne Gore

Navode da je Skupštini Crne Gore vraćen na ponovno odlučivanje Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o statusu potomaka dinastije Petrović Njegoš, uz ukazivanje na potrebu da se predloženo rješenje dodatno preispita sa stanovišta njegove usklađenosti sa Ustavom Crne Gore i važećim zakonodavstvom.

“Dostavljeni izvod iz rješenja dodatno potvrđuje opravdanost takvog postupanja, budući da se radi o nepokretnom kulturnom dobru u državnoj svojini, koje uživa poseban režim pravne zaštite”, saopštili su iz Kancelarije za odnose sa javnošću Predsjednika.

Posebno podsjećaju da je članom 42 stav 1 Zakona o zaštiti kulturnih dobara izričito propisano da se nepokretno kulturno dobro u državnoj svojini ne može otuđiti.

“Imajući u vidu navedeno, odluka da se zakon vrati Skupštini na ponovno odlučivanje potvrđuje odgovoran odnos prema zaštiti ustavnosti i zakonitosti, kao i prema obavezi države da kulturnu baštinu čuva u skladu sa važećim pravnim poretkom”, zaključili su.