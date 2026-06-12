Istraga ubistva u Barseloni otkriva da je žrtva 36-godišnji muškarac iz Irske koji je, kako se sumnja, povezan sa kavačkim ili škaljarskim klanom.

Izvor: Printscreen/elperiodico.com

U istrazi ubistva koje se prije dva dana dogodilo u centru Barselone, prema pisanju španskih medija, dogodio se potpuni obrt pošto je utvrđeno da je na sred ulice ubijen rođen brat irske sportske zvijezde. Identitet ubijenog, zbog zaštite porodice, za sada nije objavljen ali je otkriveno da je riječ o muškarcu starom 36 godina, rodom iz Dablina. I dalje se, međutim sumnja da je motiv rat kavačkog i škaljarskog klana.

"Identitet žrtve unio je potpuni obrt u dosadašnju istragu. Žrtva je 36-godišnji muškarac iz Irske. Riječ je o rođenom bratu veoma poznate irske sportske zvijezde. Jedan pravac istrage o motivu zločina je sumnja u njegovu povezanost sa balkanskom mafijom. Iako je utvrđeno da žrtva nije državljanin Srbije, kako se vjerovalo, katalonska polciija provjerava da li je ubijeni brat međunarodno poznatog sportiste radio za škaljarski ili kavački klan i bio povezan sa švercom droge", navode španski mediji i objašnjavaju da je istražiteljima dobro poznata povezanost irskih kriminalnih grupa sa balkanskim kartelima u toj državi.

Ubica iz Barselone

Izvor: Printscreen/metropoliabierta.elespanol.com

Irski mediji, inače, navode da je rođeni brat žrtve bivši igrač Premijer lige i da je proslavio tu državu.

Zločin se, podsjetimo, dogodio u sredu oko 10 sati ujutru u centru Barselone. Ubica, kog su snimile kamere, prišao je žrtvi s leđa naočigled brojnih prolaznika i pucao mu u glavu a potom pobjegao s mjesta zločina. Pištolj, biciklistička kaciga koju je nosio kao i mobilni telefon pronađeni su ubrzo na autobuskoj stanici.

"Ubistvo se dogodilo u sred dana, pred brojnim svjedocima a hladnokrvnost kao i način izvršenja, ukazuju da je riječ o plaćenoj likvidaciji", otkrili su španski mediji u kom pravcu ide istraga.

Katalonska policija, kako navode, i dalje smatra da je ovaj zločin nastavak obračuna kavačkog i škaljarskog klana i da je povezan sa ubistvom Maria Đolovića iz Beograda. Đolović je, podsjetimo, likvidiran u nedelju u stambenom kvartu u Barseloni. I njemu je ubica prišao, ispalio pred svjedocima hice u njega a zatim pobjegao.

(Kurir/MONDO)