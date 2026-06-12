Ivana Dudić sva krvava i izgrebana: Šokirala sve fotografijom, odmah se oglasila nakon nezgode

Poznata glumica Ivana Dudić iznenadila je svoje pratioce storijem

Izvor: Instagram/dudicivana

Glumica Ivana Dudić izazvala je haos na mrežama nakon što je na njenom profilu osvanula fotografija na kojoj se vidi da je sva krvava i izgrebana.

Pratioci nisu isprva znali šta se dogodilo, te da li je reč o nezgodi ili je scenska šminka u pitanju.

Izvor: Instagram/dudicivana

Glumica je ubrzo pojasnila šta se dogodilo: "Pala sam. Sve OK".

Inače, Dudićeva od početka karijere važi za jednu od najatraktivnijih glumica, a svojim smelim izdanjima neretko diže temepraturu na mrežama.

Pogledajte neke objave glumice pre pada:



(/MONDO)