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Ivana Dudić sva krvava i izgrebana: Šokirala sve fotografijom, odmah se oglasila nakon nezgode

Ivana Dudić sva krvava i izgrebana: Šokirala sve fotografijom, odmah se oglasila nakon nezgode

Autor Jelena Sitarica
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Poznata glumica Ivana Dudić iznenadila je svoje pratioce storijem

Ivana Dudić sva krvava i izgrebana: Šokirala sve fotografijom, odmah se oglasila nakon nezgode Izvor: Instagram/dudicivana

Glumica Ivana Dudić izazvala je haos na mrežama nakon što je na njenom profilu osvanula fotografija na kojoj se vidi da je sva krvava i izgrebana.

Pratioci nisu isprva znali šta se dogodilo, te da li je reč o nezgodi ili je scenska šminka u pitanju.

Izvor: Instagram/dudicivana

Glumica je ubrzo pojasnila šta se dogodilo: "Pala sam. Sve OK".

Inače, Dudićeva od početka karijere važi za jednu od najatraktivnijih glumica, a svojim smelim izdanjima neretko diže temepraturu na mrežama. 

Pogledajte neke objave glumice pre pada:


(/MONDO)

Tagovi

ivana dudić

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