Poznata glumica Ivana Dudić iznenadila je svoje pratioce storijem
Glumica Ivana Dudić izazvala je haos na mrežama nakon što je na njenom profilu osvanula fotografija na kojoj se vidi da je sva krvava i izgrebana.
Pratioci nisu isprva znali šta se dogodilo, te da li je reč o nezgodi ili je scenska šminka u pitanju.Izvor: Instagram/dudicivana
Glumica je ubrzo pojasnila šta se dogodilo: "Pala sam. Sve OK".
Inače, Dudićeva od početka karijere važi za jednu od najatraktivnijih glumica, a svojim smelim izdanjima neretko diže temepraturu na mrežama.
Pogledajte neke objave glumice pre pada:
Ivana Dudić sva krvava i izgrebana: Šokirala sve fotografijom, odmah se oglasila nakon nezgode
(/MONDO)