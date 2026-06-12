Ovo je prvi postupak koji se pred Višim sudom u Podgorici vodio protiv Milovića i u kojem je izrečena presuda.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Ljubo Milović i Marko Novaković su pred podgoričkim Višim sudom osuđeni su na ukupno 11 godina zatvora, prenosi Dan.

Ljubo Milović osuđen je na četiri godine zatvora zbog krivičnog djela stvaranje kriminalne organizacije, dok je Marko Novaković osuđen na tri godine zbog produženog krivičnog djela zloupotreba sluzbenog položaja i na četiri godine i tri mjeseca zatvira za stvaranje kriminalne organizacije. Jedinstvenom kaznom osuđen je na sedam godina zatvora.

Ovo je prvi postupak koji se pred Višim sudom u Podgorici vodio protiv Milovića i u kojem je izrečena presuda.

Novaković se tereti da je kao aktivni službenik Uprave policije – Odjeljenja bezbjednosti Kotor, zloupotrebom službenog položaja, dostavljao raspoloživa saznanja i infor macije Uprave policije Ljubu Miloviću koji je te informacije dalje prosleđivao Radoju Zviceru čelniku kavačkog klana, piše Dan.

Milović i Novaković se terete da su tokom 2020. godine dva puta učestvovali u pokušaju likvidacije Vukotića, čije ubistvo je jednom spriječeno ispred Odjeljenja bezbjednosti Kotor - hapšenjem optuženog člana Zvicerove ekipe Petra Mujovića.