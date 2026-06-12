Ministar pravosuđa Hrvatske Damir Habijan najavio je uvođenje doživotnog zatvora kao dio zakonskih izmjena nakon ubistva Luke Milovca.

Izvor: Radio Drniš/Facebook/Printscreen

Ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Hrvatske Damir Habijan održava konferenciju za medije na kojoj će predstaviti predloge zakonodavnih izmjena, među kojima je i uvođenje doživotnog zatvora.

Iz Ministarstva su najavili da će Habijan predstaviti predloge u tri pravca zakonodavnih izmjena. Detalji za sada nisu objavljeni, ali jedna od ključnih najavljenih promjena odnosi se na uvođenje doživotnog zatvora.

O takvoj kazni počelo se intenzivno govoriti nakon ubistva 19-godišnjeg Luke Milovca u Drnišu. Za njegovo ubistvo osumnjičen je 50-godišnji Kristijan Aleksić, muškarac koji je i ranije bio osuđen za ubistvo.

Ubistvo u Drnišu pokrenulo raspravu

Luka Milovac ubijen je 16. maja na terasi porodične kuće u Drnišu. Prema policiji, osumnjičeni je u njega pucao iz vatrenog oružja, a mladić je od zadobijenih povreda preminuo na licu mjesta. Aleksiću je određen istražni pritvor, a nakon saslušanja objavljeno je da je priznao djelo, ali da nije pokazao kajanje.

Policija ga je prijavila za teško ubistvo, za koje je prema važećem zakonu predviđena kazna dugotrajnog zatvora. Slučaj je izazvao snažnu reakciju javnosti i otvorio pitanje funkcionisanja sistema, posebno zato što je Aleksić već imao težak krivični dosije.

Habijan je nakon ubistva u Drnišu rekao da se razmatraju izmjene zakona, uključujući mogućnost uvođenja doživotnog zatvora. Govorio je i o potrebi boljeg nadzora osoba koje su počinile teška krivična djela.

Ministar je tada poručio da krivično pravo dolazi na kraju represije, ali i da je pitanje kako sistem ranije prepoznaje i nadzire osobe koje mogu predstavljati opasnost.

Izvor: PU šibensko-kninska

"Svrha sankcionisanja je odvraćanje od počinjenja krivičnih djela", rekao je ranije Habijan.

"Sastala se deset ili 11 puta, čak i vikendom. Radilo se na izmjenama brojnih zakona koje predstavljamo. Želim naglasiti da su izmjene i dopune posledica nemilog događaja iz Drniša. Kao što sam rekao tada, morali smo napraviti sve da se tako nešto više ne ponovi. Na nama je odgovornost. I ovo ne znači da naš posao s ovim staje", rekao je Habijan pa predstavio ključne tačke zakonskih izmjena.

"Tri su glavna smjera zakonskih izmena. Prvi je institut doživotnog zatvora, drugo je izvršenje pune kazne zatvora, treće - biće uveden posebni zakon, osoba koje je opasna po društvo biće smještena pod posebni nadrzor. Doživotni zatvor postaje alternativa za zločine za koje je sad predviđena kazna dugotrajnog zatvora ", rekao je Habijan.

(Index/MONDO)