Maju Nikolić porađao kolega, otkrio šok detalje: "Doveo sam još i 15 studenata da gledaju"

Pjevač Sandro pisjetio se porođaja koleginice Maje Nikolić.

Aleksandar Marković, poznatiji kao Sandro, bio je jedan od najpopularnijih pjevača devedesetih godina, ali je radio i kao ljekar. Baš u njegovoj smjeni, davnih godina, Maja Nikolić je stigla u bolnicu u kojoj je radio kako bi se porodila.

Tu situaciju Sandro i danas pamti, a ono što je najviše interesantno iz ove priče jeste da je Majinom porođaju prisustvovalo i 15 studenata.

"Porođao si Maju Nikolić?", upitao ga je voditelj.

"Eh, to su Majine priče. Nisam je ja porađao. Ona se porađala, a ja sam bio dežurni ljekar i igrom slučaja", istakao je on.

Voditelj ga je potom upitao da li je prisustvovao porođaju.

"Kako nisam? Doveo sam još i 15 studenata da gledaju. To Maja može bolje da ispriča nego ja", rekao je Marković, te otkrio kako je Maja reagovala u tom trenutku.

"Pa katastrofa, ali ne može da reaguje žena koja se porađa i kojoj boli svaka kost. Ipak, ja sam morao da dovedem studente da vide. To što je bila Maja Nikolić, to je čista slučajnost. Bio sam na kruženju koje imamo na stažiranju i nalazio sam se na ginekologiji, te se potrefilo da se Maja porađa", ispričao je Marković u emisiji Pretres na Hajp televiziji, dodajući da je ona jedina pjevačica čijem je porođaju prisustvovao.



