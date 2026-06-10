U vazdušnim napadima pakistanske vojske u Avganistanu poginulo je najmanje 12 ljudi, uključujući djecu.

Izvor: YouTube/printscreen/ DW News

Najmanje 12 ljudi poginulo je u Avganistanu u pakistanskim vazdušnim napadima u blizini granice između dvije zemlje, što predstavlja najveći broj žrtava u poslednjih nekoliko nedelja, saopštili su avganistanska vlada i lokalni izvori.

"Prošle noći pakistanska vojska je ponovo narušila avganistanski vazdušni prostor i bombardovala kuće civila u provincijama Kunar, Khost i Paktika. U tim napadima poginulo je jedanaestoro djece, jedna žena i jedan stariji muškarac", napisao je na platformi X portparol talibanske vlade Zabihulah Mudžahid.

Zvaničnik iz provincije Khost, koji je želio da ostane anoniman, rekao je za AFP da je u vazdušnom napadu na jednu kuću u okrugu Spera poginulo devet osoba, dok je deset ranjeno.

Dvoje stanovnika susjedne provincije Paktika izjavilo je da su u drugom napadu, u okrugu Barmal, poginule tri osobe. U napadu je pogođena kuća, a među žrtvama su bila djeca, rekao je jedan lokalni stanovnik.

Pakistanska vojska i kabinet premijera nisu odmah odgovorili na zahtjev AFP-a za komentar povodom incidenta.

Poslednjih nedelja u pograničnom području vladao je relativan mir nakon povremenih sukoba koji su krajem februara doveli do eskalacije tenzija između dvije zemlje.

Stalne napetosti

Teške borbe vođene su duž granice, a Pakistan je izveo vazdušne napade na avganistanske gradove, uključujući Kabul i Kandahar, gdje boravi vrhovni vođa talibana.

Prema podacima Ujedinjenih nacija, objavljenim sredinom maja, u tim napadima je između 1. januara i 31. marta poginulo najmanje 372 avganistanska civila.

Odnosi između Pakistana i Avganistana pogoršali su se otkako su talibani ponovo preuzeli vlast 2021. godine.

Bezbjednosna pitanja predstavljaju glavnu tačku sporenja. Islamabad optužuje Avganistan da pruža utočište borcima pakistanskih talibana (TTP), koji su preuzeli odgovornost za više smrtonosnih napada u Pakistanu, što avganistanske vlasti negiraju.

Islamabad je više puta saopštio da su njegovi vazdušni napadi u Avganistanu usmjereni na talibanske borce i da civili nisu namjerna meta.

Granica između dvije susjedne zemlje uglavnom je zatvorena od ponovne eskalacije sukoba.