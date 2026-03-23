Vjerenik joj kupio plastični prsten: Šok priznanje Maje Nikolić u emisiji (Video)

Pjevačica Maja Nikolić pokazala vjerenički prsten i najavila skoru svadbu

Pjevačica Maja Nikolić nedavno je otkrila da se vjerila, a sada u emisiji na Kurir televiziji otkrila detalje vjeridbe, ali i progovorila o partneru.

"Vjerenički prsten je prelijep i fantastičan, iako je od plastike. Meni ne trebaju brilijanti kada imam čovjeka koji ima srce kao brilijant. Ljubav je svetinja", poručila je Maja.

Dodaje da ni nakon udaje ne planira da nosi skupocjeni nakit, jer, kako kaže, suština odnosa nije u vrijednosti prstena, već u emocijama koje stoje iza njega.

"Našla sam pravog muškarca. Lijep, prezgodan, moćan, visok, uspješan, mojih godina. Nikada nisam voljela mlađe muškarce i to se neće promijeniti. Izvinjavam se mladima, ali to jednostavno nije moj izbor."

Nikolićeva je otkrila i da vodi računa o privatnosti, te da njen izabranik nije dio javnog života i ne želi medijsku eksponiranost.

"Blokirala sam više od 250.000 ljudi na društvenim mrežama jer ne želim neprimjerene poruke. Ja sam majka dva sina i znam šta znače red i granice. Moj partner to poštuje i srećan je što ima porodicu pored sebe."

Njihov svakodnevni život, kako kaže, ispunjen je jednostavnim stvarima.

"Ustajemo rano, vozimo rolere u pola šest ujutru, volimo iste stvari, isto se oblačimo. On mi uzvraća ljubav istom mjerom i često mi pjeva pjesme koje volim, naročito "Volim te, budalo mala".

Maja se osvrnula i na koleginicu Minu Kostić i njenog partnera Maneta Ćuruviju Kaspera, ističući da ne razumije negativne reakcije javnosti na tu vezu.

"Vjerujem da je zaljubljena i da to zaslužuje. Ne znam zašto se u 21. vijeku pravi tolika fama oko ljubavi. Ja je podržavam, znamo se godinama i uvijek smo bile korektne jedna prema drugoj. Lijepo je kada se priča o ljubavi, toga nam svima nedostaje."

