Na osnovu koalicionog dogovora vladajuće većine u Herceg Novom, za funkciju potpredsjednika Opštine predložen je, po predlogu Novske liste, Vladislav Velaš, saopšteno je juče iz lokalne uprave, a prenosi Radio-televizija Herceg Novi.

Izvor: Mondo/Goran Sivački

Odbornici će se o ovom predlogu izjasniti na današnjoj sjednici.

U skladu sa članom 89 Statuta, Opština Herceg Novi može imati dva potpredsjednika. Koalicionim sporazumom Demokratske Crne Gore, Novske liste i koalicije „Za budućnost Herceg Novog i Boke“, a na osnovu osvojenih mandata na prošlogodišnjim izborima, na potpredsjedničku poziciju je imenovan Ivan Otović iz Nove srpske demokratije.

Drugo potpredsjedničko mjesto rezultat je dogovora Demokratske Crne Gore i Novske liste, a po predlogu Novske liste kandidat je Velaš.

On je diplomirani inženjer geodezije (Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu), a u prethodnom periodu radio je na mjestu sekretara za urbanizam i građevinsku inspekciju Opštine Herceg Novi.

Velaš i biznismen Čedomir Čedo Popović uhapšeni su krajem marta zbog nelegalne gradnje u Baošićima.

Iz policije su naveli da je protiv Velaša podnijeta krivična prijava zbog sumnje da je zloupotrebom službenog položaja i prekoračenjem ovlašćenja donio rješenje o izdavanju građevinske dozvole za uređenje kupališta u Baošićima, u zahvatu Prostornog plana posebne namjene za obalno područje Crne Gore, pišu Vijesti.

Popovićeva kompanija “Carine” započela je radove nasipanja i betoniranja plaže ispod njihovog budućeg hotela u Baošićima bez pribavljenih konzervatorskih uslova i saglasnosti Uprave za zaštitu kulturnih dobara - zbog čega je ta institucija sredinom februara naložila hitnu obustavu radova. Uprava je to tražila jer se radovi izvode u UNESCO zaštićenoj zoni područja Kotora i mimo propisanih procedura, dok je na mjestu nekadašnje plaže od 1.500 kvadrata sada nasuta površina od 12.500 kvadrata.

Velaš je, nakon hapšenja, pušten da se brani sa slobode.

On je u maju “Vijestima” saopštio da su “Carine” uz zahtjev za izdavanje građevinske dozvole za uređenje kupališta u Baošićima, dostavile kompletnu zakonom propisanu dokumentaciju, uključujući ugovor o zakupu morskog dobra, saglasnosti nadležnih institucija i revidovani glavni projekat, pa je dozvola sredinom januara izdata u skladu sa Zakonom o izgradnji objekata.