Ministar spoljnih poslova Irana zaprijetio svim stranim silama da napuste Ormuski moreuz.

Izvor: AA/ABACA / ABACA PRESS / PROFIMEDIA

Ministar spoljnih poslova Irana Abas Aragči je javno zapretio danas svim stranim silama da što prije napuste Ormuski moreuz da ne bi "uletjele" u unakrsnu vatru zaraćenih strana. On je ovo saopštio na svom "X" nalogu u kontekstu na poslednji događaj koji se dogodio u ponedeljak 8. juna kod Ormuskog moreuza kada je Iran oborio američki helikopter "Apač".

Američki predsjednik Donald Tramp je danas otkrio da je oboren američki ratni helikopter "Apač" i najavio je surovu osvetu. Nije pružio više detalja osim da su oba pilota u dobrom zdravstvenom stanju.

"Sve strane sile bi trebalo da napuste Ormuski moreuz zbog rizika od ljudske greške, avionskih nesreća i upada u unakrsnu vatru. Naša snažna vojna sila je konstantno na oprezu za bilo kakvo kršenje vazdušnog, morskog i kopnenog prostora Irana.

Iran preferira jezik diplomatije, ali govori i drugim jezicima. Ormuski moreuz nije prostor međunarodnih voda, već ga dijele Iran i Oman i udaljen je više hiljada kilometara od Sjedinjenih Američkih Država", upozorio je Abagči.