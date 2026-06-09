Ministar spoljnih poslova Irana zaprijetio svim stranim silama da napuste Ormuski moreuz.
Ministar spoljnih poslova Irana Abas Aragči je javno zapretio danas svim stranim silama da što prije napuste Ormuski moreuz da ne bi "uletjele" u unakrsnu vatru zaraćenih strana. On je ovo saopštio na svom "X" nalogu u kontekstu na poslednji događaj koji se dogodio u ponedeljak 8. juna kod Ormuskog moreuza kada je Iran oborio američki helikopter "Apač".
Američki predsjednik Donald Tramp je danas otkrio da je oboren američki ratni helikopter "Apač" i najavio je surovu osvetu. Nije pružio više detalja osim da su oba pilota u dobrom zdravstvenom stanju.
"Sve strane sile bi trebalo da napuste Ormuski moreuz zbog rizika od ljudske greške, avionskih nesreća i upada u unakrsnu vatru. Naša snažna vojna sila je konstantno na oprezu za bilo kakvo kršenje vazdušnog, morskog i kopnenog prostora Irana.
Iran preferira jezik diplomatije, ali govori i drugim jezicima. Ormuski moreuz nije prostor međunarodnih voda, već ga dijele Iran i Oman i udaljen je više hiljada kilometara od Sjedinjenih Američkih Država", upozorio je Abagči.