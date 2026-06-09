Svi naši odbrambeni i ofanzivni sistemi bili su u pripravnosti i spremni. Presreli smo prijetnje koje su nam upućene i brzo i snažno udarili u Iranu, rekao je general.

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Načelnik Generalštaba Odbrambenih snaga Izraela (IDF) general-potpukovnik Ejal Zamir izjavio je danas da je Izrael planirao da zada "značajniji i teži udarac" režimu u Teheranu.

"Svi naši odbrambeni i ofanzivni sistemi bili su u pripravnosti i spremni. Presreli smo pretnje koje su nam upućene i brzo i snažno udarili u Iranu", rekao je on, osvrćući se na nedavnu razmjenu vatre između dvije zemlje.

Prema njegovoj ocjeni, "napad koji su izvršili u Iranu bio je priprema za mnogo značajniji i teži udarac".

"Spremni smo da uzvratimo i zadamo još jedan težak i dubok udarac Iranu", istakao je on.

Kako je naveo, IDF je održavao i nastavlja da održava neposrednu spremnost i pripravnost za povratak borbama u Iranu.

"Iranski pokušaj da diktira uslove i promeni stvarnost će da propadne. Nastavićemo da djelujemo i produbljujemo štetu terorističkoj organizaciji Hezbolah i da branimo naše zajednice na sjeveru", rekao je Zamir tokom posjete vojnoj vježbi, prenosi Tajms of Izrael.

Premijer Izraela Benjamin Netanjahu je, prema izvještajima, odobrio dublji udar na Iran, ali ga je otkazao pod pritiskom američkog predsjednika Donalda Trampa.