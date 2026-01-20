Maja Nikolić se udaje za bivšeg člana rakovičkog klana: Svadba u februaru, a evo čime se on sada bavi

Pjevačica Maja Nikolić uskoro će reći sudbonosno "da".

Izvor: Instagram/majanikolic_official

Kako stvari stoje, Maja Nikolić će uskoro po treći put stati na "ludi kamen". Kako Kurir saznaje, pjevačica se udaje u februaru, a njen izabranik danas je uspješan ugostitelj u čijoj kafani je i često nastupala.

Kako ističe izvor blizak paru, upravo na tom mjestu, njihova romansa se dodatno učvrstila.

Inače, on je u prošlosti dovođen u vezu s rakovičkim klanom, čiji je vođa bio Nebojša Stojković Stojke, nevjenčani suprug Katarine Živković, ali se danas bavi isključivo privatnim biznisom i živi porodičnim životom.

Njemu prvi put

Da je u planu vjenčanje saznalo se nedavno, nakon porodičnog slavlja koje je Majin partner organizovao povodom rođendana svog unučeta. Tom prilikom, u krugu najbližih prijatelja i rodbine, saopštio je da planira svadbu i da će svečani čin biti upriličen već u februaru.

- On je izuzetno dobar i zabavan čovjek. Baš je zaljubljen u Maju i vidi se da im je zajedno lijepo. Idu jedno uz drugo. Poznaju se već neko vrijeme, a ona često pjeva u njegovoj kafani. To je jedno intimno mjesto, s posebnom atmosferom, gdje dolaze prijatelji i ljudi koji vole dobru muziku i prijatno društvo. Na rođendanu njegovog unučeta smo saznali da se ženi - rekao je izvor blizak paru. Inače, Majin partner do sada nije bio u braku.

- On je cio život neženja, nije bio pred oltarom, pa je sada, u 55. godini, odlučio da napravi taj korak. Šalu na stranu, Maja mu je baš legla kao žena i zbog toga se odlučio na brak. Vidjećemo da li će to biti samo crkveni ili opštinski. Sve drže u strogoj tajnosti, mali broj ljudi zna da će se vjenčati u februaru - dodaje sagovornik.

Podsjetimo, Maja Nikolić je i sama govorila da je u stabilnoj vezi, ali dosad nije javno pokazala izabranika svog srca. Tada se ispostavilo da je izmislila partnera koji živi u Los Anđelesu i koji će zbog nje doći u Srbiju.

S druge strane, Maja je upravo ekipu Kurira nedavno ugostila baš u kafani svog izabranika, kojeg čuva samo za sebe. U njoj su angažovana i poznata imena naše estrade.

Maja iza sebe imala dva braka

Maja je do sada dva puta bila u braku. Njen prvi suprug je crnogorski muzičar Mirko Šćepanović, s kojim ima sina Novaka.

Izvor: Pritnscreen/Facebook

Razveli su se kad je Novak imao godinu dana, nakon čega je otac godinama odbijao da ga vidi i plaća alimentaciju. Na sudu su se našli kad je Novak postao punoljetan, a Maja je nerijetko isticala kako je sama odgajala sina.

I s drugim suprugom Vukom Kandićem imala je probleme, ali je u ovom slučaju sud njemu dodijelio starateljstvo nad sinom Lazarom.

Pogledajte kako Lazar izgleda:

Maja je jednom prilikom pričala o odabiru bračnih partnera:

- Ne kajem se jer nisam imala bolje izbore u vrijeme kad sam bila mlađa. Uostalom, zbog svih tih odluka ja sam danas ovo što jesam. To je bio moj put. Svakako se ne bih vraćala u prošlost jer to ne možemo da ispravimo. Moja najveća nagrada su moji sinovi Novak i Lazar. Stojim iza izreke "Bolje dobar razvod nego loš brak". Ne patim ni zbog jedne svoje odluke jer sam sve radila od srca i iz ljubavi.