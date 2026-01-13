"Žene su me mjesecima kupale za 820 eura": Maja Nikolić otvorila dušu o najtežem periodu

Maja Nikolić osvrnula se na tešku povredu noge koju je doživjela prošle godine.

Izvor: Kurir TV

Pevačica Maja Nikolić osvrnula se na tešku povredu noge koju je zadobila uoči "Pjesme za Evroviziju" 2025. godine, istakavši da je zahvalna Bogu na pomoći, budući da su joj ljekari u početku rekli da će tek tokom 2026. ponovo prohodati. Nakon uspješnog oporavka, danas živi punim plućima.

"Hvala Bogu da sam prošla iskušenje, prohodala sam u avgustu, skinula ortočizmu. Toliko volim Boga koji mi je pomogao, jer su mi rekli da ću prohodati tek ove godine. Petna kost koja je bila odvaljena 10 centimetara i dvije kosti skočnog zgloba sa gipsom do gaćica, nisam mogla da se kupam, kupale su me druge žene tri i po mjeseca, 820 eura je bilo da dođu kući. Najteža tjelesna povreda. Doktor je rekao: 'Da ste sportista, završili biste karijeru'. Ja sad kao ne smijem da trčim, ali trčim, vozim", rekla je ona, te se osvrnula na svoj čuveni evrovizijski nastup kada je sve odradila sa gipsom na nozi:

"Hvala narodu nije lako odraditi nastup na lijevoj nozi, bolovi su bili grozni, a ja najneposlušniji pacijent. Mislim da su ljekari kad sam izašla iz bolnice bili najsrećniji. Morala sam da pobjegnem da bih nastupila, ljudi nisu mogli da vjeruju, nisam htjela operaciju, ni šafove, spremali su me za operaciju. Ne mogu da se igram, nemam vremena da ležim, moram da radim, svi danas radimo po dva posla.