Tramp otkrio da je Iran oborio američki helikopter i najavio je osvetu.

Izvor: MANDEL NGAN / AFP / PROFIMEDIA

Američki predsjednik Donald Tramp saopštio je danas na svojoj društvenoj mreži "Truth social" da je sinoć, u ponedeljak 8. juna, obaviješten da je Iran oborio helikopter "Apač" koji je patrolirao iznad Ormuskog moreuza. Otkrio je da su u helikopteru bila dva pilota koja su u dobrom stanju i nisu zadobili povrede.

"Upravo sam obaviješten od strane naše sjajne vojske da je Iran sinoć oborio visoko napredni 'Apač' helikopter dok je patrolirao iznad Ormuskog moreuza. Bila su tu dva pilota, obojica su dobro i nisu povrijeđeni. Nevezano za to, Sjedinjene Američke Države moraju da odgovore na ovaj napad", zapretio je Tramp.

O incidentu se na svom "X" nalogu oglasila i Centralna komanda pomorskih snaga Sjedinjenih Američkih Država. Naveli su da je istraga u toku i da su oba pilota u dobrom zdravstvenom stanju.