"Izvještaj policije nikad nisam pročitala do kraja": Eva Ras posle 33 godine otkrila kako su zatekli mrtvu ćerku (24)

Glumica Eva Ras u bolnoj ispovijesti otkrila od čega je njena jedinica preminula i šta je radila u poslednjim minutima života.

Izvor: MONDO/Uroš Arsić

Glumica Eva Ras (85) udavala se tri puta. U braku Radomirom Stevićem Rasom (51), je dobila svoje jedino dijete – ćerku Krunu koja je preminula u 24. godini.

Gostujući u jednom podkastu, Eva je govorila o porodici, ljubavi koju je gledao cijeli Beograd, ali i tragičnom kraju jedinice.

Radomir Stević Ras, slikar i osnivač prvog privatnog pozorišta u bivšoj Jugoslaviji umro je u 51. godini, kad je njegova i Evina ćerka Kruna ima svega 14.

Na pitanje da li je osjećala strah kako će sama podizati ćerku, Eva odgovara da nije bila sama – imala je porodicu kao oslonac, ali i nešto mnogo snažnije.

"Majka mi je bila živa, otac mi je bio živ, sestre, brat... Svi su bili živi i oni su mi bili oslonac. A najveći oslonac mi je bila sama Kruna, koja je takođe bila genijalna. Ona je govorila: 'Ne znam kako ću te utješiti. A to si trebala ti meni da kažeš, jer ja ne treba da imam prijateljicu nego majku. Ti si moja majka, ali ti to ne možeš'", ispričala je Eva Ras.

Govoreći o odnosu sa ćerkom jedinicom, legendarna glumica priznaje da je često pokušavala da Kruni bude prijateljica, jer nije mogla da se nosi sa, kako kaže, "dvoje genijalnih ljudi" – suprugom Radomirom i njihovom ćerkom:

"Ras i ona su me čitali kao otvorenu knjigu. Čuli su, sve su razumjeli, bez da krenem da pričam – sve im je bilo jasno".

"Kruna je bila genijalna"

Kruna je, kako priča, veoma rano pokazala izuzetnu nadarenost. Već sa tri i po godine pisala je smislene rečenice.

Ras je jednog dana sjeo sa njom i rekao: 'Hajde, moramo da popričamo – otkud ti znaš da čitaš i pišeš?' Ona je rekla, vrlo ljutito: 'Ja i titlove čitam kad gledate filmove!'", ispričala je Eva.

Na pitanje ko ju je naučio, djevojčica je dala odgovor koji je sve zapanjio.

"Pa niko… Pa svi znate da čitate i pišete… Morala sam i ja da naučim, da znam."

Iako bi mnoge roditelje takva genijalnost uplašila, Eva kaže da je osjećala samo zahvalnost:

Vidi opis "Izvještaj policije nikad nisam pročitala do kraja": Eva Ras posle 33 godine otkrila kako su zatekli mrtvu ćerku (24) Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: YouTube/Grand Magazin Tv Grand Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: YouTube/Grand Magazin Tv Grand Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: YouTube/Grand Magazin Tv Grand Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: MONDO/Printscreen Prva TV Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: YouTube/Grand Magazin Tv Grand Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: YouTube/Grand Magazin Tv Grand Br. slika: 7 7 / 7

"Ja sam bila srećna što oni mene vole, jer ja nisam njima dorasla."

O ljubavi sa Rasom priseća se bez zadrške, ističući da je bila bezuslovna:

"On me je volio i kad sam bila prljava, i kad mi je zub ispao, i kad sam bila lijepa, i kad sam bila ružna, i kad sam bila glupa, i kad sam bila pametna – šta god sam bila, on je sve to volio".

Kruna je, kao dijete, bila čak i ljubomorna na tu ljubav, ali, ističe Eva, to je pokazivala na poseban način:

"Kruna, kao naše dijete, bila je ljubomorna na oca, pa me voljela još više. Mi smo bili primjer cijelom Beogradu... Kako idemo pješke, kako se držimo za ruke... Mi se nikad nismo svađali, nikad."

"U Francusku je otišla na preporuku Gorana Markovića"

Kruna nije išla u običan vrtić – zbog specifičnih okolnosti upisali su je u francusko obdanište. Tamo je upoznala vaspitačicu Irenu, sa kojom je odmah razvila poseban odnos.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

"To je bila uzajamna ljubav… i Kruna je francuski momentalno naučila, kao maternji jezik."

Kasnije joj je, prisjeća se Eva, upravo to znanje otvorilo vrata odlaska u Francusku:

"Devedesetih godina, već su bili bratoubilački ratovi, već je bila opsada Sarajeva, sve je bilo u totalnom haosu... Došla je francuska delegacija i dodijelili su im Gorana Paskaljevića, jer je imao ženu Francuskinju i znao je francuski kao i Kruna - odmalena. Kruna i Goran su se poznavali, jer je Kruna radila na Trećem kanalu, imala emisiju o filmu, i emisiju o hevi-metalu, režirala spotove… Zato je i otišla u Francusku – Goran ju je preporučio, jer su ovi tražili studente koji znaju francuski i on se odmah sjetio Krune."



Ipak, i pored savršenog jezika, susret sa novom sredinom bio je pun kontrasta.

"Razgovarala je kao rođena Francuskinja, ali nije umjela kvaku da otvori… bila je kao neki vanzemaljac."

"Nikad nisam do kraja pročitala policijski izvještaj o njenoj smrti"

Kruna Ras je u Francuskoj nastavila studije, ali je njen život naglo prekinut – preminula je 1993. godine, u 24. godini života. Posle njene smrti kružile su različite priče, a najčešće se mogla čuti ona da je preminula od posledica uživanja narkotika. Njena majka Eva to kategorički demantuje:

"Te priče je ovih dana pobio jedan doktor Todorović. Kad je Kruna umrla '93. godine, laser još nije bio toliko primjenjivan u medicini. Pošto je umrla u Parizu, čak i da su ga imali, ne bi znali... Ras je imao problem sa srcem, i obično ženska djeca genetski nasljeđuju – ako je otac imao loše srce, u 90% slučajeva i dijete može da naslijedi. Danas laserom mogu da vide zadebljanje srčane maramice - od toga je umrla i Olja Ivanjicki. I moja ćerka je, sa 24 godine, od genetski naslijeđene anomalije mogla da umre. To su nevidljive stvari, manje od milimetra, ali mogu da zaustave srce. A pošto nikog nije bilo tu, bila je sama... Znate da su je našli mrtvu dok je ljuštila narandžu..."

Izvor: Kurir/Petar Aleksić

Nikada nije posumnjala u zvaničnu verziju koju je dobila od francuske policije.

"Ja nisam kreten. Francuska policija je toliko poznata u svijetu – ako oni meni pošalju da je umrla prirodnom smrću, kako ja da odem u Pariz i korigujem francusku policiju, koja je najrigoroznija na planeti? Svi su govorili dok sam čekala da mi se tijelo vrati: moraš da ideš, moraš da saznaš… A oni su poslali ogroman dopis, gdje su imali svaki minut njenog života", navodi Eva.

Ipak, priznaje da nikad nije imala snage da pročita kompletan izvještaj.

"Moj kum Milenko Vučetić i ja smo neke djelove pročitali, ali nismo sve", ispričala je Eva u podkastu Životna priča.