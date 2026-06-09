Dokument iznosi moguće opcije koje bi se unijele u buduće pristupne ugovore, poput novog mehanizma za nadzor i zaštitne klauzule koja bi omogućila reakciju u slučaju ozbiljnog nazadovanja u područjima kao što su demokractja i sloboda medija.

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Njemačka, Francuska, Nizozemska, Belgija i Luksemburg predlažu da Evropska unija razmotri privremeno ograničavanje nekih glasačkih prava budućim članicama te uvede snažnije mehanizme zaštite vladavine prava. Prijedlog je iznesen u zajedničkom dokumentu pet zemalja, piše Reuters.

Među evropskim vladama vode se rasprave o potrebi izmjene pravila za nove članice, dok Crna Gora očekuje pridruživanje Uniji 2028. godine, a Albanija, Ukrajina i Moldavija napreduju u svojim pristupnim procesima. Pojedine prijestonice sada se zalažu za razvoj jačih zaštitnih mehanizama za buduće članice, djelimično podstaknute iskustvom bloka s demokratskim nazadovanjem u Mađarskoj za vrijeme bivšeg premijera Viktora Orbana.

Dokument iznosi moguće opcije koje bi se unijele u buduće pristupne ugovore, poput novog mehanizma za nadzor i zaštitne klauzule koja bi omogućila reakciju u slučaju ozbiljnog nazadovanja u područjima kao što su demokractja i sloboda medija.

"EU bi trebala da sprovede dubinsku raspravu o mogućnosti privremenih, prijelaznih ograničenja glasačkih prava za nove države članice, posebno u dijelovima pravnog nasljeđa EU gdje je potrebna jednoglasnost", stoji u dokumentu. Potpisnice pritom misle na odluke o proširenju, vanjskoj politici i budžetu Unije, za koje je trenutno potrebna saglasnost svih država članica, prenosi Index.hr.