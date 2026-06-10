Policija je uhapsila Dušana Ninkovića, komandanta Interventne jedinice 92, zbog sumnje na zloupotrebu službenog položaja i druga krivična djela.

Izvor: MUP

U akciji policije danas je uhapšeno nekoliko službenika Ministarstva unutrašnjih poslova, a među njima i komandant Interventne jedinice Dušan Ninković.

Dušan Ninković je 2016. predstavljen je kao komandant Interventne jedinice 92 u okviru Policijske uprave za grad Beograd ali to nije prvi put da obavlja tu funkciju.

U intervjuu za Politiku od prije desetak godina je izjavio da jedinica prva reaguje na najteža krivična dela (ubistva, oružane obračune, razbojništva) i da insistira na poštovanju ljudskih prava u radu policije.

"Mi smo jedinica koja broji najmanje pripadnika, a dosta doprinosi bezbjednosti gradu Beogradu i njenim građanima. Građanima smo na usluzi 24 časa sedam dana u nedelji. Prvi dolazimo na mjesto ubistva, masovnih tuča, vatrenih obračuna, razbojništva, ranjavanja", rekao je tada za "Politiku" Ninković.

Isticao je kako, pored efikasnosti u radu, insistira na apsolutnom poštovanju ljudskih prava.

Sebe je opisao kao "beogradsko dijete", te naveo kako sa svojim tadašnjim zamjenikom Mitrom Jokanovićem namjerava da razbije stereotipe o Interventnoj jedinici kao kriminalnoj i incidentnoj jedinici.

U intervjuu 2022. godine, komandant Ninković je ovako opisao Interventnu jedinicu 92:

"To su ljudi koji svakog dana rizikuju svoje živote u raznim opasnim i kritičnim situacijama, gdje moraju u svakom trenutku biti spremni, koncetrisani i oprezni. Svojim ogromnim zalaganjem, samopouzdanjem i hrabrošću su zaslužili svaku vrstu poštovanja, a rezultati su zapravo najbolji pokazatelj koliko i kako su predani poslu", ističe Ninković.

Šira javnost je Ninkovića imala priliku da vidi i kada je septembra 2022. godine, tadašnji ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin obilazio povrijeđene policajce nakon Evroprajda održanog u Beogradu, međutim poslednjih godina gotovo da nema njegovih javnih istupa.

Zašto je Dušan Ninković uhapšen?

Više javno tužilaštvo u Beogradu je danas ranije saopštilo da su policajci, po njihovom nalogu, uhapsili četvoricu pripadnika Interventne jedinice 92 Dežurne službe Policijske uprave za grad Beograd, kao i direktora ugostiteljskog lokala "Steak and Wine Bar" zbog sumnje da su izvršili različita krivična djela, nakon što je u tom lokalu u prisustvu brojnih gostiju došto do upotrebe vatrenog oružja 5. novembra 2025. godine, saopšteno je.

"Zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično djelo Trgovina uticajem u saizvršilaštvu uhapšeni su komandant Interventne jedinice 92 D.N. i pomoćnik komandanta navedene Interventne jedinice J.S", navodi se u saopštenju.

"Vođe interventnog tima navedene Interventne jedinice N.S. i N.K. uhapšeni su zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili po jedno krivično djelo Zloupotreba službenog položaja, dok je direktor ugostiteljskog lokala D.Ž. uhapšen zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična djela Neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca i Pomoć učiniocu nakon izvršenog krivičnog djela", navodi se u saopštenju tužilaštva.

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati u kom roku će biti privedeni na saslušanje.

Dodaju da je zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična djela Izazivanje opšte opasnosti i Nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija krivičnom prijavom je obuhvaćen i S.V. koji se nalazi u pritvoru, a koji mu je određen u drugom predmetu u kojem se tereti za izvršenje krivičnog djela Teško ubistvo.