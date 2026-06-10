Zenović je naglasio da je nanijeta višemilionska šteta budžetu grada.

Izvor: OPŠTINA BUDVA

Kabinet predsjednika Opštine Nikole Jovanovića odbacio je krivičnu prijavu odbornika "Pokreta za Grad" Đorđa Zenovića tvrdeći da je kupovina zgrade nekadašnjeg Jugoslovenskog brodarstva izvršena po zakonu, uz napomenu da su netačni podaci da je kvadrat prostora preplaćen, pišu Vijesti.

Zenović je naglasio da je nanijeta višemilionska šteta budžetu grada.

"Povodom neosnovane krivične prijave i pratećih javnih navoda gospodina Đorđa Zenovića, a u cilju objektivnog informisanja budvanske i crnogorske javnosti, smatramo svojom obavezom da ukažemo na činjenice koje nedvosmisleno demantuju iznesene tvrdnje i konstrukcije. Dokumentacija i analize na kojima se zasniva predmetna prijava sadrže niz očiglednih nelogičnosti, proizvoljnih procjena i manipulativnih interpretacija tržišnih podataka. Prema navodima gospodina Zenovića, vrijednost kvadratnog metra stambenog prostora u Budvi iznosi 2.400 eura, što već godinama ne odgovara stvarnom stanju na tržištu nepokretnosti, posebno kada je riječ o objektu koji posjeduje značajnu istorijsku, urbanističku i simboličku vrijednost za naš grad", tvrde u kabinetu prvog čovjeka Budve.

Ističu da je "još manje utemeljena procjena prema kojoj zemljište u samom centru Budve vrijedi svega 150 eura po kvadratnom metru".

"Pozivamo stručnu javnost, kao i sve građane koji prate kretanja na tržištu nepokretnosti, da sami ocijene da li ovakve procjene imaju bilo kakvo uporište u realnosti ili je riječ o svjesnom i grubom potcjenjivanju vrijednosti imovine koja se nalazi u srcu najatraktivnije turističke opštine u Crnoj Gori. Smatramo da suština ovih javnih istupa nije zaštita javnog interesa niti briga o budžetu građana Budve, već pokušaj političke samopromocije i nemogućnost prihvatanja činjenice da odluke o razvoju grada danas donose strukture koje uživaju demokratski legitimitet i povjerenje građana", naglašavaju iz Opštine Budva.

Iz takve perspektive, kako dodaju, vrijednost predmetne nekretnine posmatra se isključivo kroz prizmu njene komercijalne eksploatacije i potencijalne izgradnje na toj lokaciji, što jasno ukazuje na model razvoja kojem bi Budva bila izložena kada bi se slijedile takve politike - nastavku prekomjerne urbanizacije i betonizacije prostora.

"Aktuelno rukovodstvo Opštine Budva zastupa potpuno drugačiji pristup. Naš prioritet je zaustavljanje devastacije prostora, odgovorno upravljanje urbanim razvojem i očuvanje autentičnog identiteta Budve. Javni interes za nas predstavlja neprikosnoveno načelo, koje je iznad svakog pojedinačnog političkog interesa, lične ambicije ili privatne vizije komercijalizacije gradskog prostora.Upravo vođeni tim principima donijeli smo odluku o otkupu zgrade nekadašnjeg Jugoslovenskog riječnog brodarstva, objekta koji je decenijama bio zapušten i neiskorišćen u samom centru grada. Naša namjera je da ovaj prostor bude priveden namjeni koja će služiti svim građanima Budve i doprinijeti podizanju urbanističkih, kulturnih i estetskih standarda ovog dijela grada", ističe se u reagovanju.

Na isti način, kako naglašavaju, "odgovorno i domaćinski, pristupili smo i drugim vrijednim lokacijama, uključujući i zgradu "Jadranske straže", sa jasnim ciljem da objekti od posebnog značaja za Budvu ne budu prepušteni propadanju, već da budu sačuvani i integrisani u javni prostor na korist čitave zajednice".

"Kada je riječ o podnijetoj krivičnoj prijavi, očekujemo brzu, profesionalnu i nepristrasnu reakciju nadležnih institucija. Uvjereni smo da će jedini pravno i činjenično utemeljen ishod biti njeno odbacivanje, budući da je riječ o očiglednom pokušaju politizacije odluka lokalne samouprave i zloupotrebe pravnih mehanizama u dnevnopolitičke svrhe.Budva je previše puta plaćala cijenu politikantstva da bi danas nijemo posmatrala pokušaje da se neistine, proizvoljne procjene i medijske konstrukcije predstave kao činjenice. Oni koji su godinama ćutali pred stvarnom devastacijom prostora danas pokušavaju da dijele lekcije o javnom interesu", tvrde u lokalnoj upravi.

Poručuju da građani Budve "veoma dobro razlikuju politiku saopštenja od politike rezultata".

"Takođe, jasno prepoznaju razliku između onih koji rješavaju probleme i onih koji ih proizvode. Dok jedni rade na stvaranju novih javnih sadržaja, uređenju gradskog prostora i očuvanju identiteta Budve, drugi pokušavaju da politički profitiraju na senzacionalizmu, vjerujući da medijski naslovi mogu zamijeniti činjenice.Međutim, činjenice ostaju nepromjenljive, a istina će uvijek prevagnuti nad političkim konstrukcijama", zaključuje se u reagovanju kabineta predsjednika Opštine Budva.