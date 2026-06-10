Viši sud u Beogradu odlučio je da završne riječi na suđenju Kecmanovićima budu otvorene za javnost.

Izvor: MONDO/Stefan Stojanović/Facebook/Printscreen

Sudsko veće Višeg suda u Beogradu odlučilo je da iznošenje završnih riječi pred presudu Vladimiru i Miljani Kecmanović bude otvoreno za javnost.

Cijelo suđenje odvijalo se dosad bez prisustva javnosti.

Podsjetimo, pred Višim sudom u Beogradu za danas je planirano da se održe završne riječi u postupku protiv Miljane i Vladimira Kecmanovića, roditelja dječaka ubice koji je 3.maja 2023.godine u OŠ "Vladislav Ribnikar" ubio devetoro vršnjaka i radnika obezbjeđenje.

Planirano je da završne riječi pred sudom prvo iznesu tužioci kojim će analizirati dokaze izvedene pred sudom i predložiti kazne. Završne riječi će imati priliku da iznesu i branioci Kecmanovića, kao i Miljana i Vladimir.

Nakon završnih riječi, sudija će zakazati datum i vrijeme izricanja presude, koja bi mogla biti i do kraja juna mjeseca.

Kecmanovićima, Vladimiru i Miljani, sudi se u ponovljenom postupku pred Višim sudom u Beogradu nakon što je Apelacioni sud ukinuo prvobitnu, prvostepenu presudu, zbog "bitne povrede postupka". Tom presudom, koju je Apelacioni sud ukinuo, Miljana je bila osuđena na tri godine zatvora, dok je Vladimir dobio 14,5 godina robije.

Vidi opis "Iznošenje završnih riječi javno": Sud otvorio suđenje Kecmanovićima za javnost Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 17 1 / 17 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 17 2 / 17 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 17 3 / 17 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 17 4 / 17 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 17 5 / 17 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 17 6 / 17 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 17 7 / 17 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 17 8 / 17 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 17 9 / 17 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 17 10 / 17 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 17 11 / 17 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 17 12 / 17 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 17 13 / 17 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 17 14 / 17 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 17 15 / 17 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 17 16 / 17 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 17 17 / 17

Prvo ročište, u ponovljenom postupku, bilo je otvoreno za javnost, međutim, nakon toga je doneta odluka da suđenje bude zatvoreno za javnost radi zaštite maloljetnika u ovom postupku.

Dječak ubica je ponovo svjedočio protiv roditelja, a ovaj put je rekao da ostaje pri svemu što je ranije rekao.

Ipak, za razliku od prethodnog svjedočenja, ovaj put je rekao da njegovi roditelji "nisu odgovorni" za ono što je učinio 3.maja i da sada to shvata jer je, kako je rekao, sazreo i porastao.

On je govorio pred sudom da je "vrlina biti hladan i bez emocija", da je očeve pištolje tražio samo u spavaćoj sobi gdje ih je i pronašao, da je istraživao psihopate i proučavao psihopatsko ponašanje nakon što ga je otac nazvao psihopatom.

Zašto je pala presuda Kecmanovićima?

Apelacioni sud u Beogradu ukinuo je najveći dio presude roditeljima dječaka ubice iz OŠ "Vladislav Ribnikar", Vladimiru i Miljani Kecmanović, navodeći "bitne povrede postupka".

Potvrđen je samo jedan dio prvostepene presude, i to onaj kojim je Miljana Kecmanović bila oslobođena optužbe za držanje oružja.

Vladimir Kecmanović je prvostepenom presudom bio osuđen na 14 i po godina zatvora, a Miljana Kecmanović na tri godine zatvora, ali je Apelacioni sud ukinuo te djelove presude. Istovremeno je preinačena presuda instruktoru iz streljane Nemanji Marinkoviću, koji je umesto 15 mjeseci zatvora zbog lažnog svjedočenja osuđen na kaznu od jedne godine zatvora koju će izdržavati u prostorijama u kojima stanuje.

Vladimir Kecmanović i dalje je okrivljen za krivično djelo teška djela protiv opšte sigurnosti. Prema navodima optužbe, u periodu od godinu dana prije tragedije svog sina je obučavao za rukovanje vazdušnim i vatrenim oružjem, kao i pripadajućom municijom, uključujući gađanje meta.

Tužilaštvo tvrdi da ga je u tri navrata vodio u Partizan Practical Shooting, kao i na otvoreni prostor u Etno selo Gostoljublje, iako takva obuka, prema navodima optužbe, nije bila primjerena njegovom uzrastu.

Takođe mu se stavlja na teret da nije postupio u skladu sa odredbama Zakona o oružju i municiji i odgovarajućeg pravilnika o bezbjednom čuvanju oružja. Prema optužbi, nije obezbijedio da oružje i municija budu propisno zaključani i odvojeno smješteni u sefovima, kasama ili drugim odgovarajućim ormarićima koji se ne mogu lako otvoriti.

Miljana Kecmanović je okrivljena za zanemarivanje i zlostavljanje djeteta.