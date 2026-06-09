Usred pojačanih tenzija na Bliskom istoku i osjetljivih diplomatskih razgovora, iz Bijele kuće stižu poruke da SAD pokušavaju da balansiraju između bezbjednosnih interesa i pregovora sa Iranom.

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Potpedsjednik SAD DŽ. D. Vens komentarisao je danas diplomatske odnose sa Izraelom u vrijeme navodnih tenzija između predsjednika Donalda Trampa i izraelskog premijera Benjamina Netanjahua, kao i tok pregovora sa Iranom. Vens je u emisiji Foks njuza istakao da iako SAD i Izrael imaju mnogo zajedničkih interesa, postoje i situacije u kojima se oni razilaze.

"Mislim da je predsjednik bio veoma jasan da, iako Izrael očigledno ima svoje ciljeve, primarni cilj Sjedinjenih Država u vezi sa Iranom jeste da osiguraju da ne dobije nuklearno oružje", rekao je Vens.

Tenzije u odnosima sa Izraelom

Vensovi komentari dolaze nakon što su nedavni obavještajni izvještaji izrazili zabrinutost zbog navodnih izraelskih aktivnosti nadzora usmjerenih na američke pregovarače u mirovnim pregovorima između SAD i Irana. Među ljudima koji su navodno pod nadzorom su Elbridž A. Kolbi, visoki zvaničnik Pentagona, i glavni pregovarač Trampa, Stiv Vitkof.

Tenzije su dodatno porasle nakon što je Tramp nedavno potvrdio da je nazvao Netanjahua "prokleto ludim" u žestokom telefonskom razgovoru o izraelskim vojnim operacijama u Libanu, otkrivajući redak razdor između dva lidera. Zbog pojačanih tenzija oko načina vođenja pregovora sa Iranom, Pentagon je proglasio Izrael jednom od glavnih kontraobavještajnih prijetnji.

Potpredsjednik je priznao da, iako bezbjednosni interesi Izraela ostaju važni, američka politika prema Iranu će uvijek biti vođena američkim nacionalnim interesima.

Napredak u pregovorima

Nedavno je došlo do vojne razmjene vatre između Izraela i Irana, čime je prekinut krhki sporazum o prekidu vatre koji su postigle SAD početkom aprila. Uprkos tome, Vens je signalizirao da razgovori pokazuju znake napretka.

"Tokom poslednjih godinu i po dana stvorili smo neophodan prostor, i predsjednik vjeruje - a ja se slažem - da možemo postići dugoročno rešenje za iranski nuklearni sporazum", rekao je Vens.

"Iran stavlja 'stvarne stvari' na pregovarački sto, tvrdeći da produženi sukob nije idealan za Teheran. Iranci ne žele da se ovaj rat nastavi. To nije u njihovom najboljem interesu i mislim da dolaze za pregovarački sto sa stvarnim predlozima", rekao je potpredsednik.

"Svi pokušavaju da nadmudre sve ostale"

Kada ga je voditelj Džesi Voters pitao da li veruje da Iranci pokušavaju da nadmudre Sjedinjene Države za pregovaračkim stolom, Vens je odgovorio otvoreno.

"Svi uvijek pokušavaju da nadmudre svakoga. Ne pretpostavljam da bilo ko postupa u dobroj vjeri", rekao je.

Uprkos tome, Vens je izrazio optimizam da se konačni mirovni sporazum na Bliskom istoku može postići, ali je naglasio da će snažan nadzor i inspekcije biti ključni za osiguravanje da Iran ispuni svoj dio sporazuma.

"Naš stav će biti: 'Ispuniti predsjednikovu misiju, ali dugoročno provjeriti da li Iran ispunjava svoj dio sporazuma.' To je zahtjevan zadatak, ali predsednik nas je stavio u dobru poziciju da ga postignemo", rekao je Vens, javlja Index.

Uporedio je situaciju sa prethodnim sporazumom.

"Glavni problem sa Obaminim sporazumom bio je nedostatak adekvatnog režima inspekcije kako bi se osiguralo da Iranci nikada ne bi mogli da razviju nuklearno oružje. Ako postignemo ovaj sporazum, to će biti velika pobjeda za američki narod", zaključio je ističući važnost sporazuma za SAD.