Maja Nikolić polugola pozirala na snijegu: Pjevačica pokazala kako prkosi minusu, usijale se mreže

Autor Ana Živančević
Maja Nikolić izazvala je veliku pažnju najnovijim fotografijama na Instagramu.

Maja Nikolić polugola pozirala na snijegu: Pjevačica pokazala kako prkosi minusu, usijale se mreže Izvor: Instagram/printscreen/majanikolic_official

Maja Nikolić ponovo je uspjela da uzburka javnost i izazove lavinu komentara na društvenim mrežama. Pjevačica, poznata po tome da često provocira, ovog puta šokirala je smjelim poziranjem na snegu, prkoseći niskim temperaturama.

Na sebi je imala crni top bez bretela koji je otkrivao ramena i stomak, uparen sa crnim donjim dijelom visokog struka. Stajling je upotpunila bijelim čizmama sa krznom koje su dodatno privlačile pažnju, kao i bijelom krznenom kapom na glavi.

Pogledajte fotografije Maje Nikolić:

Uskoro se udaje

Podsjetimo, Maja Nikolić će uskoro po treći put stati na "ludi kamen". Kako Kurir saznaje, pjevačica se udaje u februaru, a njen izabranik danas je uspješan ugostitelj u čijoj kafani je i često nastupala.

Kako ističe izvor blizak paru, upravo na tom mjestu, njihova romansa se dodatno učvrstila.

Inače, on je u prošlosti dovođen u vezu s rakovičkim klanom, čiji je vođa bio Nebojša Stojković Stojke, nevjenčani suprug Katarine Živković, ali se danas bavi isključivo privatnim biznisom i živi porodičnim životom.

