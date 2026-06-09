U Čileu je otkriven i zaplenjen veliki tovar droge namijenjen izvozu u Evropu, u jednoj od najvećih akcija protiv šverca narkotika u toj zemlji.

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Čileanske vlasti su u ponedeljak saopštile zaplenu više od 100 tona droge sakrivene u pošiljkama drvne građe namenjene Evropi, ocjenivši to kao rekordan udarac za ovu južnoameričku državu.

"Zahvaljujući zajedničkoj akciji tužilaštva, pomorske policije i carine, zaplenjeno je 1.080 tona drveta u kojem su bile različite droge, što predstavlja istorijski udarac organizovanom kriminalu u našoj zemlji", navodi se u saopštenju carinske službe, prenio je portal Al Arabiya.

Droga pronađena u drvnoj građi uglavnom je bila kokain i ketamin, sa procijenjenom uličnom vrijednošću od 8,3 milijarde dolara na evropskom tržištu, dodaje se u saopštenju. Nakon šestomjesečne istrage, vlasti su identifikovale 45 kontejnera koji su stigli iz Bolivije sa kontaminiranom drvnom građom.

Ukoliko bi pošiljka stigla do krajnjih destinacija, droga bi morala da se izdvaja uz pomoć "naprednih hemijskih procesa" u specijalizovanim laboratorijama, naveli su carinski zvaničnici. Ukupna zaplena bi mogla da poraste kako se budu dodatno pregledali sumnjivi kontejneri.