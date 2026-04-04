Izvor: MONDO

Indira Radić, osim uspješne muzičke karijere, izgradila je i stabilan poslovni put. Prije nekoliko godina investirala je u Greece, gdje je kupila pet apartmana u popularnom ljetovalištu na Halkidikiju.

Ove nekretnine tokom turističke sezone izdaje, a posao funkcioniše kroz angažovane ljude koji se brinu o održavanju i administraciji.

Kako je ranije rekao izvor, uložila je u njih oko 300.000 eura, a prihod od izdavanja traje od proljeća pa sve do kasne jeseni. Sama pjevačica u istom mjestu ima i sopstveni luksuzni apartman s pogledom na more, pa joj, kada boravi u Grčkoj, nijesu potrebni hoteli.

Vidi opis Indira Radić uložila 300.000 € i sada zarađuje ogroman novac: Kupila 5 apartmana u Grčkoj i kuću na Kosmaju Indira Radić Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram printscreen / indiraradicofficial Br. slika: 14 1 / 14 Izvor: MONDO Br. slika: 14 2 / 14 Izvor: ATA / Dušan Milenković Br. slika: 14 3 / 14 AD Izvor: MONDO Br. slika: 14 4 / 14 Izvor: MONDO Br. slika: 14 5 / 14 Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 14 6 / 14 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 14 7 / 14 Izvor: ATA / Antonio Ahel Br. slika: 14 8 / 14 Izvor: Instagram/indiraradicofficial Br. slika: 14 9 / 14 AD Izvor: Youtube/Indira Radić Official Br. slika: 14 10 / 14 Izvor: Instagram/indiraradicofficial Br. slika: 14 11 / 14 Izvor: Instagram/indiraradicofficial Br. slika: 14 12 / 14 AD Izvor: Instagram/indiraradicofficial Br. slika: 14 13 / 14 Izvor: Instagram/indiraradicofficial Br. slika: 14 14 / 14

Zarada od apartmana

Kako navode njeni bliski prijatelji, Indira Radić nikada nije bila sklona rasipanju, već je pažljivo ulaganje smatrala najboljim načinom da osigura budućnost.

Godinama je željela da ima kuću ili stan na moru, i kada je uspjela da uštedi dovoljno, angažovala je agenta kako bi pronašla idealnu lokaciju.

Danas je, prema riječima njoj bliskih ljudi, veoma zadovoljna donijetom odlukom, jer je spojila posao i lično zadovoljstvo – uživa u odmoru, dok istovremeno ostvaruje zaradu od zakupa apartmana.

Vidi opis Indira Radić uložila 300.000 € i sada zarađuje ogroman novac: Kupila 5 apartmana u Grčkoj i kuću na Kosmaju Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: MONDO Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: MONDO Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: MONDO Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: MONDO Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: MONDO Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: MONDO Br. slika: 7 7 / 7

Njena ljubav prema Grčkoj često se vidi i na društvenim mrežama, gdje objavljuje fotografije iz ovog ljetovališta, a ponekad i djelove unutrašnjosti apartmana. Pjevačica o svom biznisu rijetko govori javno, već samo u krugu najbližih, dok su neki prijatelji imali priliku i da budu njeni gosti.

Kuća i na Kosmaju

Indira Radić, budući da se zasitila gradske gužve, pazarila je i kuću na Kosmaju, gdje provodi više vremena nego u luksuznom stanu u Golf naselju.

"Indiri je u posljednje vrijeme počeo da smeta život u Beogradu. Riješila je da sebi kupi kuću na Kosmaju, koji nije daleko od Beograda, a koji je za mnoge pravi mali raj na zemlji. Mnogi poznati su se skućili tamo i kupili kuće, pa tako i Indira. Tamo joj je sve potaman. U grad ide samo kad mora, a u stanu u kome je godinama živjela sada stanuje njen sin Severin sa svojom suprugom Ruskinjom Elinom, sa kojom ima sina Mihaela. Tamo je organizovala život po svojoj mjeri, ima svoj mir koji joj je preko potreban. Ima i malu bašticu, baš uživa. Odatle odlazi i na nastupe koje ima u Beogradu i dijaspori, sve joj je blizu", ispričao je jednom prilikom sagovornik upoznat sa svim detaljima.