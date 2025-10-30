"Neka im je bog u pomoći": Indira Radić šokirana novim sukobom Ane Nikolić i Raleta u Dubaiju

Ana Nikolić i Goran Ratković Rale napravili su dramu u jednom hotelu

Ana Nikolić i Goran Ratković Rale nakon što su se vjenčali na Maldivima, a onda otputovali u Dubai, napravili su još jednu scenu. Njih dvoje su se posvađali u hotelu zbog čega je reagovala i policija.

Ana je objavila video na kojem se žali kako žele da je izbace iz hotelske sobe. Ove informacije je Indira saznala od novinara, a onda je doslovno ostala bez teksta pitajući se "da li je to uopšte istina?"

Kada je dobila potvrdnu informaciju, Indira je prokomentarisala njihov odnos.

"Ja sam u šoku, kako može da je ostavi? Neka im je Bog u pomoć. Oni najbolje znaju šta je i kako kod njih, samo neka su dobro", rekla je Indira za Blic.

Nju je najviše začudila informacija da je Rale ostavio Anu bez finansija i da je sa novcem otišao iz zemlje.

"Rale nije čovjek da pelješi i uzima, on je jedna emotivna osoba i nikada nije bio sklon tome da uzima pare. Uvijek je davao i nikad nije imao dovoljno, uvijek je bio u tranzicijama: nemam, dugujem, pomozi mi, spasi me. Ne znam šta je sa njima."

"Nisam šišala Raleta"

Indira se takođe nadovezala na priču da je ošišala Raleta, a koju je on potvrdio za medijie.

"Kada je to rekao u jednoj emisiji ja sam ga pozvala i pitala: 'Rale jesi li normalan, kako ti to tako pričaš da sam te ošišala?' Kaže: 'Znaš šta, bilo mi je preko glave da pričam da nije istina i onda sam rekao jeste tačno je.'

"Njega je ošišao frizer i kad sam ga vidjela rekla sam mu da tu frizuru nosi do kraja života i evo još je ima", rekla je Indira.

Otkriveno zbog čega su pjevačicu htjeli da izbace iz sobe

Naime, Kurir je došao u posed snimka na kom se vidi kako osoblje izbacuje Anu iz hotelske sobe i da ona odbija da plati račun.

Rale se oglasio, i otkrio da je haos krenuo kada su odlučili da ostanu još jedan dan u hotelu u kom su odseli u Dubaiju, i zvali su agenciju da produže i da plate sve što treba.

"Otišao sam do recepcije i platio sve što je bilo potrebno oko rum-servisa i sve je bilo u redu. Prije toga, mi smo imali svađu i ona je rekla da ne može da napusti hotel jer je boli stomak" potvrdio je Rale za Kurir.

Međutim, Ana nije dobro reagovala kada je saznala da ipak mora da pređe u drugu sobu jer je ta već unaprijed bila bukirana.

Ana napravila ceh od 200 dolara posle čekauta

Rale je, kako je ispričao izvor blizak kompozitoru, pristao da promjene sprat i sobu kako ne bi mijenjali hotel. Otišao je kod Ane i odnio joj ključ i rekao da moraju da pređu u drugu sobu, na šta ona nije pristala, i nije htjela da čuje za to i upravo je zbog toga nastao cijeli incident. Dok se dešavala drama hotelskog osoblja i Ane Nikolić, Rale je otišao do bašte hotela pored bazena da se malo opusti. U međuvremenu, kako je rekao izvor, Ana je napravila neki račun od 200 dolara, za koji Rale nije znao, jer je bilo posle čekauta, piše Kurir.