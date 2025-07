Pjevačica Indira Radić uložila je u privatan biznis.

Izvor: Printskrin, Instagram/indiraradicofficial

Indira Radić je kupila nekretnine u Grčkoj koje izdaje za turiste tokom cijele sezone, a to ju je koštalo 300.000 eura.

"Moram da vam kažem da je Indira kraljica nekretnina! Ona se, bez sumnje, dobro stambeno obezbijedila. Doduše, ne u Srbiji, nego u Grčkoj. I ne samo to, već je od izdavanja apartmana na Halikidikiju dobro profitirala. Od maja pa sve do novembra ona ima puno posla. Naravno, ima ljude koje je zaposlila i koji to održavaju i vode knjige i troškove, a ona sve to nadgleda", rekao je izvor i dodao:

Vidi opis Nije imala para ni za pjesmu, a sad je "kraljica nekretnina": Indira pokrenula biznis od 300.000 eura u Grčkoj Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: TV Pink Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: Youtube/Indira Radić Official Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: Printskrin, Instagram/indiraradicofficial Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: Printskrin, Instagram/indiraradicofficial Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: Printskrin, Instagram/indiraradicofficial Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: ATA Images /Antonio Ahel Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: Instagram/estradni.arhiv Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: Instagram/indiraradicofficial Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: ATA / Antonio Ahel Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 10 / 10

"Dobro su plaćeni i sve je u najboljem redu. Pjevačica se ne hvali, ona o biznisu i ne priča osim bliskim prijateljima, u koje ima povjerenja. Neki su i bili njeni gosti. Radićeva nikad nije bila rasipnica, skromna je i zahvalna na svemu što su joj posao i život donijeli. Vrijedno je radila u karijeri i ulagala mnogo novca u pjesme i spotove, jer je vjerovala da će joj se sve vratiti. Tako je i bilo. Godinama je pričala da joj je velika želja da kupi kuću na moru i da ima svoju oazu mira, a kako je uspjela da uštedi dovoljno novca, prije nekoliko godina je angažovala agenta za nekretnine, koji joj je pomogao da pronađe lokaciju u inostranstvu baš po njenoj mjeri. Zadovoljna je i prezadovoljna. Samo se kupa i sunča i, naravno, pjeva od sreće", rekao je izvor za domaće medije.

Bila siromašna

Indira nije oduvijek imala mnogo novca, a Saša Popović je jednom prilikom govorio o njenoj karijeri.

"Indiru sam prvi put upoznao na jednoj turneji u Švajcarskoj, a prvu saradnju ostvario sa njom 1996. godine. Došla si u produkciju Zam, onako u patikama, farmericama i rekla: “Jel možete vi meni nešto da uradite, ja para nemam, ako može nešto da se uradi, uradite, ako ne, laku noć i doviđenja. Ja sam rekao da ću ti uraditi album i da se javiš prvog septembra", ispričao je Saša Popović jednom prilikom u emisiji “Veče sa Indirom Radić” na “Grand” televiziji 2014. godine.

(Kurir, MONDO)