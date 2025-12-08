logo
Pričalo se da je željela veći honorar: Indira nam otkrila zbog čega je odbijala da pjeva u Beogradu za doček

Autor Đorđe Milošević
0

Indira nam je priznala zbog čega bira da ne pjeva u Beogradu za Novu godinu.

Indira otkrila zbog čega je odbijala da pjeva u Beogradu za doček Izvor: Printskrin, Instagram/indiraradicofficial

Folk zvezda Indira Radić, zajedno sa kolegom Miletom Kitićem, pjeva u jednom prijestoničkom hotelu za Novu godinu, a ovo je ujedno i prvi put da pjevačica nastupa u Beogradu za doček.

Dosta se spekulisalo šta je razlog i da li je u pitanju honorar ili prosto Indirina želja da praznike provede sa najbližima. Sada nam je otkrila istinu.

"Nije honorar u pitanju. Generalno nisam pjevala Nove godine, jako malo. Jako puno radim van praznika, a kada oni dođu volim da budem sa svojim sinom. Uvijek stavljam porodicu na prvo mjesto, pa tek onda sve ostalo", rekla nam je iskreno Indira.

Indira Radić honorar Nova godina

