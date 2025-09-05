Godinama su kružile priče da je veliki hit Indire Radić "Zmaj" nastao po istinitoj priči. Autor teksta, Marina Tucaković, jednom prilikom otkrila je istinu.

Izvor: Printskrin, Instagram/indiraradicofficial

Malo ko zna da iza velikog hita Indire Radić, "Zmaj" stoji priča koja prevazilazi običnu muzičku numeru. Naime, ovu pesmu Marina Tucaković je, najpre, želela da proda Ceci. Međutim, nije kome je namenjeno, već kome je suđeno.

Pogledajte fotografije Indire Radić:

Vidi opis Pričalo da se tragična sudbina krije iz hita Indire: Marina Tucaković otkrila istinu o njenoj najtužnijoj pesmi Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: TV Pink Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Youtube/Indira Radić Official Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Printskrin, Instagram/indiraradicofficial Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Printskrin, Instagram/indiraradicofficial Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Printskrin, Instagram/indiraradicofficial Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Instagram/estradni.arhiv Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Instagram/indiraradicofficial Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 8 8 / 8

"Tekst ove pesme nastao je po istinitnom događaju. Ljubav dvoje mladih nije uspela jer ih je sprečila smrt nakon duge bolesti. Folk hit 'Zmaj”', koji je svojevremeno otpevala Indira Radić, krije u sebi zaista potresnu životnu priču koja će rasplakati i one 'kamenog srca'. Dečko i devojka iz pesme su se zavoleli u srednjoj školi. Deset godina zabavljanja rezultiralo je zakazivanjem svadbe. Devojka je, međutim, tada saznala da ima rak pankreasa u poodmakloj fazi. Venčanje je otkazano, a ona je dečku napisala pismo u bolnici (od reči do reči ove pesme) i zamolila ga da pročita kad ona umre. On se, međutim, napio to isto veče i otvorio pismo. Ujutru, kada je došao u bolnicu, ona je umrla. Dečko je čuvao pismo 15 godina, a onda rešio da ga proda Marini Tucaković. Ona je prvo pesmu htela da nameni Ceci Ražnatović, međutim, numeru je, na kraju, otpevala Indira", piše u jednom od komentara ispod pesme, a potom se navodi da se ovaj događaj odigrao u periodu između 1988 i 1990. godine.

Potom je prema komentarima sa ove muzičke platforme, dečko od prodaje pesme kupio avionsku kartu i otputovao za Boston, a devojka je sahranjena u Nišu, nakon smrti u tamošnjoj bolnici.

Prvi put o ovome progovorila je Marina Tucaković, vlasnica velikog broja hitova na muzičkoj sceni. Kako kaže, istina je potpuno drugačija.

"Svih ovih godina slušala sam brojne legende o pesmi 'Zmaj', toliko da bi mogao film da se snimi na osnovu ove pesme. Nema veze ni sa jednim događajem, pogotovo ne sa ovim tragičnim kako se navodi. Pesma je nastala tako što je Goran Ratković Rale doneo kompoziciju koja je mene povukla da napišem tekst. Pesma je objavljena tek 2003. godine, što je više od deset godina od događaja koji se dogodio kako tvrde. Blage veze sa mozgom nema ta priča. "Znam da je to bila legenda, ali moraću sve da razočaram. Istina je potpuno drugačija, reči u pesmi se ne zasnivaju ni na jednom događaju", istakla je Marina.

Izvor: Kurir/ MONDO