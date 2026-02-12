logo
"Indira Radić je sa kolegom vodila ljubav, vidio sam ih": Iznijete šokantne tvrdnje o pjevačici i ovom folkeru

Autor Đorđe Milošević
Poznato je da je Indira retko govorila o svom privatnom životu u javnosti.

Vlasnik jednog lokala u Beču Fetah Mujić izneo je dugo čuvanu tajnu o folk pjevačici Indiri Radić i pjevaču Srećku Šušiću, koji su, kako on tvrdi, bili u vezi.

Izneo je niz detalja o njima, a nijedan dosad nije bio poznat javnosti.

"Indira Radić je kod nas imala prvi nastup. Doveo je Srećko Šušić, onaj što pjeva 'Ulica rađa grešnike'. Došla je iz Zagreba, bila je medicinska sestra. Glava joj je bila rundava i čupava. Živjela je sa Srećkom", otkrio je on i dodao:

"Vidio sam ih da vode ljubav. Poslao sam strica da vidi za piće, gore se štekalo sa strane", dodao je Fetah Mujić u podkastu "Fajrontske priče".

Ko je Srećko Šušić?

Srećko Šušić počeo je karijeru 1992. godine za poznatu izdavačku kuću "Južni vetar." Neki od njegovih hitovi su "Ulica rađa gresnike, "Umro buh na tvojim rukama ", "Bacio bih sve niz reku".

Izvor: Blic/ Mondo

Indira Radić optužbe srećko šušić

