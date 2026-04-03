"Nisam ovako zamišljala trudnoću, mislila sam imaću partnera": Edita progovorila o bivšem, plakala u emisiji

Edita Aradinović u emisiji Lune Đogani pričala o trudnoći, bivšem partneru i negativnim komentarima koje dobija

Pjevačica Edita Aradinović gostovala je u podkastu Luna Đogani, gdje je otvoreno govorila o trudnoći i priznala da to iskustvo nije zamišljala na ovaj način.

Kako je kazala, očekivala je da će kroz trudnoću prolaziti uz partnera, ali se sada nalazi u drugačijoj situaciji, zbog čega, ipak, ne osjeća žaljenje.

"Nisam, zamišljala sam da će to biti svakako u nekoj harmoniji, da ću imati partnera... Ne znam kako da se izrazim, a da ne... Bože sačuvaj, zbog javnosti, ne podnosim više osude javnosti. Ne mogu s ljudima. Znači, bude li neko nešto napisao... Možda nije dobro da budem toliko iskrena. Nikad nisam imala više udvarača nego sada, a prije toga ne", kazala je Edita.

Tu se, međutim, nije zaustavila, već je dodatno pojasnila svoj pogled na odnose i majčinstvo.

"Opet, s druge strane, ipak sam se negdje mirila s tim da ja neću moći da imam emocionalno stabilnu vezu i da vrijeme odmiče, ja neću biti mlađa, biću sve starija i, kao, moram da biram; znači ili ovo ili ovo. Ili da nemam ništa, solo djevojka, što je meni skroz okej, nemam ništa protiv toga ili da stvaram porodicu pa kako mi Bog namjesti, kakve karte da, kako budem odigrala. Sad, to se desilo. Negdje sam u svojoj glavi imala tu opciju da ću možda i sama prolaziti kroz neke stvari, zbog pređašnjih iskustava i što sam bila zacrtala u glavi da to bude ili ovako ili nikako. Sad sam to malo promijenila", iskrena je bila pjevačica.

Dodala je i da je, uprkos svemu, uspjela da zadrži dobar odnos sa bivšim partnerom Nenadom Stevićem.

Među njima, kako je napomenula, vlada ogromno poštovanje i ona ćerki "nikada neće braniti da viđa oca". Kad god bude želio da provodi vrijeme sa njom, ta će mu se želja i ostvariti.

