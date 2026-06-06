Putin iskoristio frazu "Radite braćo" kako bi motivisao rusku vojsku da nastavi bitku sa Ukrajinom. Pozadina rečenice je mračna i tragična zbog ubistva dagestanskog policajca kog su zarobili pripadnici ISIS-a.

Izvor: HOGP/Russian Presidential Press Service/X/MyLordBebo/Printscreen

Predsjednik Rusije Vladimir Putin je prilikom obraćanja sa Međunarodnog ekonomskog foruma u Sankt Peterburgu odbio uživo sastanak sa predsednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim jer smatra da "nema poente" da se njih dvojica trenutno sastanu, a onda je održao vrlo emotivan govor koji je izazvao veliko oduševljenje u Rusiji.

U svom obraćanju se Putin direktno obratio svojim vojnicima i generalima, a iskoristio je i čuvenu frazu "Radite braćo" koja ima duboko patriotsko značenje u istoriji Ruske Federacije.

Putin je pročitao cijelo otvoreno pismo Volodimira Zelenskog, ali smatra da trenutno nema poente u uživo sastanku. Nakon toga je Ukrajina izvela napad dronovima na Sankt Peterburg, rodni grad ruskog predsjednika.

“Šta je to pismo? Da li je to način stvaranja uslova za lične susrete i pregovore ili je to stvaranje atmosfere u kojoj uopšte nije moguće održavati bilo kakve lične sastanka?

Mislim da je ovo drugo. I zato treba da se obraćamo ne autorima tog pisma, ne ljubiteljima epistolarnog žanra, već našim borcima na liniji fronta.

I evo, obraćajući im se, želim ovo da im kažem. Drugovi vojnici i mornari, drugovi podoficiri, admirali i generali, cijela zemlja je ponosna na vas i polaže nade u vas. Radite braćo!“, izjavio je Putin.

Vidi opis Putin odbio sastanak sa Zelenskim i uputio poruku vojnicima: "Radite braćo" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Sergey Bobylev / Sputnik / Profimedia Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Sergey Bobylev / Sputnik / Profimedia Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Stanislav Krasilnikov / Sputnik / Profimedia Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Sergey Bobylev / Sputnik / Profimedia Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Stanislav Krasilnikov / Sputnik / Profimedia Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Sergey Bobylev / Sputnik / Profimedia Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Sergey Bobylev / Sputnik / Profimedia Br. slika: 7 7 / 7

Šta znači fraza "Radite braćo"?

Ova fraza ima duboko značenje u ruskom narodu i među ruskim vojnicima. Ovu frazu je izgovorio zarobljeni policajac iz Dagestana Magomed Nurbagandov kog su likvidirali pripadnici ISIS-a.

Oni su ga snimali i tjerali da izgovori "prekinite da radite braćo" što je aluzija na rusku frazu "radite braćo" koja označava najdublja patriotska osjećanja koja daju snagu vojsci da nastavi da se bori hrabrije i da izdrži sve napore. Dagestanski policajac nije poklekao i nije izgovorio tu rečenicu u kameru koja bi imala jak psihološki efekat na njegove saborce, već je likvidiran.

Zbog toga je Putin izgovorio tu rečenicu u prepunoj sali u Sankt Peterburgu. Time je u prenesenom značenju iznio prkos prijedlogu ukrajinskog predsjednika i njegovih zapadnih saveznika, odao je počast stradalom policajcu Nurbagandovu i dao je snažnu podršku ruskoj vojsci.