"Dijete je sada prioritet": Prvo oglašavanje trudne Edite Aradinović, potvrdila da nije sa Nenadom Stevićem

Autor Dragana Tomašević
Pjevačica Edita Aradinović poručila da je ovo jedino oglašavanje ovim povodom

Prvo oglašavanje trudne Edite Aradinović, potvrdila da nije sa Nenadom Stevićem

Edita Aradinović, koja je nedavno otkrila javnosti da je u drugom stanju, progovorila je o bivšem partneru Nenadu Steviću sa kojim čeka dijete.

Pjevačica je potvrdila da nisu zajedno i da im je dijete sada prioritet.

"Ovo će biti jedina moja izjava. Nenad i ja nismo emotivni partneri, ali smo partneri za cio život. On je dobar čovjek i biće dobar otac. Naše dijete je sada prioritet", napisala je Edita.


Ko je Nenad Stević?

Nenad Stević je bio meta pokušaja ubistva i akter jedne od najtragičnijih priča strana crne hronike u Novom Sadu. Inače, ta tragična priča i dalje nije dobila sudski epilog.

Teodora Kaćanski je ubijena prije devet godina, a prvi rezultati istrage ukazali su na to da je fitnes instruktorka ubijena greškom, a da je prava meta bio njen momak Nenad Stević, bivši dečko Edite Aradinović.

Teodora je u noći koja se za nju ispostavila kao kobna, parkirala automobil u Somborskoj ulici kod broja osam, u novosadskom naselju Telep, gdje je živjela sa partnerom Nenadom Stevićem.

Njih dvoje su bili zajedno u automobilu, a u momentu kada je on izašao iz vozila kako bi ušao u stan da nešto uzme, a Teodora se za to vrijeme premjestila sa suvozačkog mjesta, na kom je do tog momenta sjedjela, na vozačko.

Upravo u tom momentu iz žbunja je istrčao ubica i kroz zatamnjeno staklo automobila iz "tetejca" ispalio nekoliko hitaca u djevojku i pobjegao sa lica mjesta. Pogodio ju je u vrat, noge i grudi.

(Blic, MONDO)

