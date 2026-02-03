"Dijete je sada prioritet": Prvo oglašavanje trudne Edite Aradinović, potvrdila da nije sa Nenadom Stevićem

Pjevačica Edita Aradinović poručila da je ovo jedino oglašavanje ovim povodom

Izvor: Instagram printscreen

Edita Aradinović, koja je nedavno otkrila javnosti da je u drugom stanju, progovorila je o bivšem partneru Nenadu Steviću sa kojim čeka dijete.

Pjevačica je potvrdila da nisu zajedno i da im je dijete sada prioritet.

"Ovo će biti jedina moja izjava. Nenad i ja nismo emotivni partneri, ali smo partneri za cio život. On je dobar čovjek i biće dobar otac. Naše dijete je sada prioritet", napisala je Edita.



Ko je Nenad Stević?

Nenad Stević je bio meta pokušaja ubistva i akter jedne od najtragičnijih priča strana crne hronike u Novom Sadu. Inače, ta tragična priča i dalje nije dobila sudski epilog.

Teodora Kaćanski je ubijena prije devet godina, a prvi rezultati istrage ukazali su na to da je fitnes instruktorka ubijena greškom, a da je prava meta bio njen momak Nenad Stević, bivši dečko Edite Aradinović.

Teodora je u noći koja se za nju ispostavila kao kobna, parkirala automobil u Somborskoj ulici kod broja osam, u novosadskom naselju Telep, gdje je živjela sa partnerom Nenadom Stevićem.

Njih dvoje su bili zajedno u automobilu, a u momentu kada je on izašao iz vozila kako bi ušao u stan da nešto uzme, a Teodora se za to vrijeme premjestila sa suvozačkog mjesta, na kom je do tog momenta sjedjela, na vozačko.

Upravo u tom momentu iz žbunja je istrčao ubica i kroz zatamnjeno staklo automobila iz "tetejca" ispalio nekoliko hitaca u djevojku i pobjegao sa lica mjesta. Pogodio ju je u vrat, noge i grudi.

(Blic, MONDO)