Došla u pratnji muškarca o kojem svi pričaju: Edita Aradinović na koncertu Saše Matića, on se nije odvajao od pjevačice

Autor Dragana Tomašević
Edita Aradinović u pratnji dečka na koncertu Saše Matića u Novom Sadu

Pjevač Saša Matić održao je sinoć koncert u Novom Sadu, a na bini mu se u jednom trenutku pridružila i pjevačica Edita Aradinović.

Edita je od koncerta Emine Jahović u Beogradu u centru pažnje medija zbog partnera s kojim se tad prvi put pojavila u javnosti i koji ju je i sinoć pratio u Novom Sadu.

U pitanju je Nenad Stević, koji je prije devet godina bio na meti ubistva, a kojem je tada, greškom, ubijena devojka.

 Stević je svojevremeno preživeo pokušaj ubistva i bio akter jednog od najdramatičnijih slučajeva u gradu. Tragedija se dogodila prije devet godina, kada je Teodora Kaćanski ubijena, dok je, prema prvim rezultatima istrage, prava meta napada bio upravo Nenad Stević.

Istraga nikada nije potpuno rasvetlila slučaj.

Izvor: privatna arhiva

 Nenad Stević je inače, godinu dana nakon što je Teodora ubijena, 2017.godine uhapšen zbog sumnje da je pokušao da otme muškarca koji je bio osumnjičen za ubistvo Teodore Kaćanski

Čime se bavi danas?

Iako nije poznato u javnosti čime se sve Stević bavi, sada je postao viralan jedan video iz teretane i, kako se navodi, on je izgleda trener.

Tagovi

edita aradinović koncert Nenad Stević

