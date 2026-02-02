Ko je Nenad sa kojim je raskinula Edita iako čekaju bebu: Bio meta pokušaja ubistva, a stradala njegova bivša

Edita Aradinović iznenadila je sve odlukom da stavi tačku na vezu sa Nenadom Stevićem sa kojim je već neko vrijeme u vezi, iako sa njim čeka dijete.

Izvor: Instagram printscreen / editaaradinovic

Pjevačica Edita Aradinović i njen partner Nenad Stević stavili su navodno tačku na svoj odnos. Par se do sada samo jednom pojavio u javnosti, na koncertu Saše Kovačevića, iako je pjevačica u par navrata kačila zajedničke objave.

Podsjetite se njihovih fotografija:

Malo nakon njihovog zajedničkog pojavljivanja saznalo se i da je Edita u drugom stanju, a uprkos pričama o tajnom vjenčanju, ljubav Aradinovićeve i Stevića nije opstala.

Kako je prenio Informer, par je donio zajedničku odluku nakon dužeg razmišljanja, ali su odlučili da ostanu u korektnim i prijateljskim odnosima.

Vijest o raskidu prvi je sa najbližim krugom prijatelja podijelio upravo Stević, koji se u tom trenutku nalazio na putovanju na Tajlandu, i to bez popularne pjevačice.

Ko je Nenad Stević?

Inače, nekadašnji partner Edite Aradinović je u prošlosti bio tema medija zbog pokušaja ubisva, a bio je akter jedne od najtragičnijih priča strana crne hronike u Novom Sadu.

Ova tragična priča i dalje nije dobila sudski epilog. Teodora Kaćanski je ubijena prije devet godina, a prava meta bio je njen momak Nenad Stević, sadašnji dečko Edite Aradinović, pisao je tada Kurir.

Teodora je u noći koja se za nju ispostavila kao kobna, parkirala automobil u Somborskoj ulici kod broja osam, u novosadskom naselju Telep, gdje je živjela sa partnerom Nenadom Stevićem. Njih dvoje su bili zajedno u automobilu, a u momentu kada je on izašao iz vozila kako bi ušao u stan da nešto uzme, a Teodora se za to vreme premjestila sa suvozačkog mjesta, na kom je do tog momenta sjedjela, na vozačko.

Editin dečko i Teodora Kaćanski

Izvor: MONDO/privatna arhiva

Upravo u tom momentu iz žbunja je istrčao ubica i kroz zatamnjeno staklo automobila iz "tetejca" ispalio nekoliko hitaca u djevojku i pobjegao sa lica mjesta. Pogodio ju je u vrat, noge i grudi.

Hitno je prevezena u bolnicu. Tri dana kasnije ispred bolnice, okupilo se puno Nenadovih i Teodorinih prijatelja, kako bi pokušali da spriječe njenu rodbinu da daju pristanak da, na preporuku ljekara, bude isključena sa aparata. Stević nije želio da se pomiri sa odlukom njenog oca, brata i sestre. Međutim, oko 20.30 časova djevojka je isključena sa aparata, jer je praktično bila klinički mrtva od momenta stizanja u bolnicu, piše Blic.

Otmica nakon ubistva

Nenad Stević je inače, godinu dana nakon što je Teodora ubijena, 2017. godine uhapšen zbog sumnje da je pokušao da otme Gorana Cvijetića koji je bio osumnjičen za ubistvo Teodore Kaćanski, piše Blic.

Sumnja se da je ovaj napad bio osveta za hladnokrvno ubistvo fitnes instruktorke Teodore Kaćanski, djevojke Nenada Stevića. Osumnjičenima Nenadu Steviću i Božidaru Bosniću tada je određen pritvor do 30 dana, a u ovoj akciji uhapšena je i žrtva Goran Cvijetić, naveo je Blic svojevremeno. Suđenje u ovom postupku je i dalje u toku.