Nenad Stević, sadašnji dečko Edite Aradinović, je bio meta pokušaja ubistva i akter jedne od najtragičnijih priča strana crne hronike u Novom Sadu.

Izvor: Instagram/printscreen

Edita Aradinović je u petak na koncertu Emine Jahović predstavila svog novog dečka, koji je sve vrijeme bio okrenut ka svojoj izabranici, smješkao se, ali i pokušao da se u jednom trenutku sakrije od kamera.

Mediji su zainteresovano slikali i snimali zaljubljeni par, nakon čega je otkriven i identitet Editinog izabranika. U pitanju je Nenad Stević koji je bio meta pokušaja ubistva i akter jedne od najtragičnijih priča strana crne hronike u Novom Sadu.

Pogledajte 00:50 Edita Aradinovic pokazala decka na koncertu Emine Jahovic Izvor: MONDO Izvor: MONDO

Nenad, sadašnji dečko Edite Aradinović, prije devet godina je bio u vezi sa fitnes instruktorkom Teodorom Kaćanski (30), koja je ubijena 19. novembra 2016. godine u novosadskom naselju Telep. Prvi rezultati istrage ukazali su na to da je fitnes instruktorka ubijena greškom, a da je prava meta bio njen momak Nenad Stević.

Još uvijek ne zna ko je tog kobnog dana prišao automobilu u kom se nalazila i ispalio smrtonosne hice. Pucnjava se dogodila na parkingu u Somborskoj ulici u večernjim satima, kada su se Teodora Kaćanski i njen dečko Nenad Stević dovezli automobilom. Za volanom se u tom trenutku nalazio Stević koji je uparkirao džip preko puta zgrade i otrčao do stana u kojem je nešto zaboravio.

Tada je Teodora sa suvozačevog mesta prešla na vozačevo. Kroz nekoliko trenutaka, iz žbunja je istrčao ubica i kroz zatamljena stakla iz "tetejca" koji probija pancir ispalio nekoliko hitaca u djevojku, a zatim je pobjegao u pravcu Bulevara patrijarha Pavla. Hici su Teodoru pogodili u vrat, noge i grudi.

Tri dana kasnije ispred bolnice okupilo se puno Nenadovih i Teodorinih prijatelja kako bi pokušali da spriječe njenu rodbinu da daju pristanak da se ona, na preporuku ljekara, isključi sa aparata. Stević nije želio da se pomiri sa odlukom njenog oca, brata i sestre. Međutim, oko 20.30 časova djevojka je isključena sa aparata jer je praktično bila klinički mrtva od momenta stizanja u bolnicu.

Ubijena greškom?

Prva saznanja u istrazi ukazivali su na to da je djevojka ubijena greškom, da je prava meta bio njen momak Stević. U prilog toj tezi išlo je i to što je Stević imao dosije, za razliku od Teodore. Stević se inače dovodio u vezu sa veterničkim klanom na čijem čelu je bio Nenad Opačić koji je uhapšen tokom policijske akcije "Sablja", zatim osuđen na dugogodišnju robiju. Međutim, tokom slobodnog vikenda je likvidiran. Tada je ubijena i njegova supruga.

Loš snimak sa nadzorne kamere

Istražitelji su sa zgrade u kojoj je Teodora živjela sa Stevićem uzeli snimke sa nadzorne kamere. Ključni snimak je navodno bio izuzetno lošeg kvaliteta i na njemu se nije vidjelo lice napadača. Naziralo se, međutim, da je ubica šepao na jednu nogu. Taj snimak, ali i operativna saznanja istražitelja ukazivala su da je smrtonosne hice u djevojku ispalio Goran Cvijetić iz Budisave. Osim toga, neka nezvanična potvrda da je on povezan sa ovim zločinom, bila je i to što je u to vrijeme imao problema sa hodom, kao i ubica na lošem snimku nadzorne kamere.

Nažalost, loš snimak i operativna saznanja o identitetu ubice nisu bili dovoljni za njegovo hapšenje, a od "lisica na rukama" za ovaj zločin spasilo ga je to što na licu mjesta nije bio nađen njegov DNK. Ovaj muškarac iz Budisave, takođe je operativno dovođen u vezu i sa ranjavanjem Nika Uskokovića, dva mjeseca posle ubistva Teodore Kaćanski. Na Uskokovića je pucano 23. januara 2017. u blizini Osnovne škole "Đura Daničič", a vjeruje se da se i on, kao i Teodora, greškom našao na meti, jer je vozio džip svog šuraka Gorana Kovačevića Goranca.

Ni u tom slučaju nisu prikupljeni materijalni dokazi protiv njega, ali jesu u druga dva. I to u pokušaju ubistva Nebojše Tubića Žapca, u bašti picerije "Aleksandar" u Novom Sadu 2012. godine, u koga je pucao iz "škorpiona" i jedan metak je žrtvu pogodio u glavu, a i prilikom postavlja eksploziva pod službeni automobil Tomislava Bokana, lidera Pokreta Dinara-Drina-Dunav, ostavio je svoje biološke tragove. Zbog tih krivičnih djela Cvijetić je osuđen na 18 godina zatvora.

Oteli Cvijetića

Da je Cvijetić povezan sa Teodorinim ubistvom, kao i pokušajem likvidacije Nika Uskokovića, po svemu sudeći vjerovali su i Teodorin momak Nenad Stević, Goran Kovačević - Goranac, Vladica Rakić i Božidar Bosnić. Njih petorica su optuženi da su 22. maja 2017. godine otela Cvijetića, a početku suđenja u Višem sudu u Novom Sadu izjavili da se ne osjećaju krivim, te da su izveli "građansko hapšenje samo kako bi ga predali policiji".

Kovačević je na suđenju ostao pri izjavi koju je dao u tužilaštvu kada je rekao da su Cvijetića uhvatili na Detelinari, a da je potom on obavijestio Stevića o tome i rekao mu da pozove policiju. Cvijetić je, po njegovim riječima, pokušao da pobjegne, ali su on, Rakić i Bogdanović, uspjeli da ga savladaju i uguraju u kola.

Objasnio je da "policiju nije pozvao jer je bio u konfuziji zbog svih pređašnjih događaja, plašio se za svoju porodicu, jer je Cvijetić viđen kod njegove zgrade".

(Kurir/Mondo)