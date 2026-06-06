Pjevačica Mina Kostić je prošle nedelje završila na bolničkom liječenju u psihijatrijskoj ustanovi "Laza Lazarević", što je izazvalo veliki šok među njenim prijateljima i obožavaocima.

Izvor: YouTube/Novo jutro/ Kasper Youtube / AmiGshow

Mane Ćuruvija je nakon vijesti da je Mina Kostić završila u bolnici Laza Lazarević, hitno doputovao iz Amerike kako bi bio uz svoju vjrenicu.

Danas ju je opet posjetio u bolnici, a mediji prenose da je djelovao vrlo zabrinuto dok je razgovarao sa sestrom Mine Kostić Bizom.

U rukama je držao kesu sa stvarima koje je ponio svojoj vjerenici.

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Minina sestra je tek putem medija saznala šta se dogodilo i da je pjevačica zadržana na liječenju.

Vjerenik Mine Kostić kada je prije nekoliko dana uslikan kako posjećuje pjevačicu nije htio da daje izjave za medije.

- Dobro sam, ne bih da dajem još uvijek bilo kakve izjave - rekao je on prije nekoliko dana.

Međutim, on se prethodno oglasio putem društvenih mreža, gdje je naveo da je Mina stabilno, te da je njeno trenutno stanje posledica pritisaka sa kojima se susretala ranije u životu. Takođe, navodi se da je pjevačica u međuvremenu prebačena sa jednog na drugo odeljenje.

Podsjećamo, pevačica je dovedena 31. maja uz pratnju policije, jer je pokazala znakove agresije, a potom zadržana zbog anksioznosti. Nju svakodnevno obilazi njen vjerenik Mane Ćuruvija Kasper, koji je zbog cijele situacije doputovao iz Amerike, a kako se dalje navodi, pjevačica će provesti u bolnici 30 dana.

Vidi opis Kasper smrknutog lica izašao iz bolnice "Laza Lazarević": Bio u posjeti Mini Kostić, s njim došla i ova žena Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram printscreen Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Instagram printscreen Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Instagram printscreen Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Instagram printscreen Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Instagram printscreen Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Instagram printscreen Br. slika: 6 6 / 6 AD

(Telegraf, MONDO)



