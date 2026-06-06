Pjevačica Mina Kostić je prošle nedelje završila na bolničkom liječenju u psihijatrijskoj ustanovi "Laza Lazarević", što je izazvalo veliki šok među njenim prijateljima i obožavaocima.
Mane Ćuruvija je nakon vijesti da je Mina Kostić završila u bolnici Laza Lazarević, hitno doputovao iz Amerike kako bi bio uz svoju vjrenicu.
Danas ju je opet posjetio u bolnici, a mediji prenose da je djelovao vrlo zabrinuto dok je razgovarao sa sestrom Mine Kostić Bizom.
U rukama je držao kesu sa stvarima koje je ponio svojoj vjerenici.
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Minina sestra je tek putem medija saznala šta se dogodilo i da je pjevačica zadržana na liječenju.
Vjerenik Mine Kostić kada je prije nekoliko dana uslikan kako posjećuje pjevačicu nije htio da daje izjave za medije.
- Dobro sam, ne bih da dajem još uvijek bilo kakve izjave - rekao je on prije nekoliko dana.
Kasper smrknutog lica izašao iz bolnice "Laza Lazarević": Bio u posjeti Mini Kostić, s njim došla i ova žena
Međutim, on se prethodno oglasio putem društvenih mreža, gdje je naveo da je Mina stabilno, te da je njeno trenutno stanje posledica pritisaka sa kojima se susretala ranije u životu. Takođe, navodi se da je pjevačica u međuvremenu prebačena sa jednog na drugo odeljenje.
Podsjećamo, pevačica je dovedena 31. maja uz pratnju policije, jer je pokazala znakove agresije, a potom zadržana zbog anksioznosti. Nju svakodnevno obilazi njen vjerenik Mane Ćuruvija Kasper, koji je zbog cijele situacije doputovao iz Amerike, a kako se dalje navodi, pjevačica će provesti u bolnici 30 dana.
Kasper smrknutog lica izašao iz bolnice "Laza Lazarević": Bio u posjeti Mini Kostić, s njim došla i ova žena
(Telegraf, MONDO)