Stomačić se već nazire: Edita ostavila vjerenika čim je saznala da je trudna, sad isplivao snimak u uskoj haljini

Stomačić se već nazire: Edita ostavila vjerenika čim je saznala da je trudna, sad isplivao snimak u uskoj haljini

Autor Dragana Tomašević
0

Pjevačica Edita Aradinović na najnovijem snimku na Instagramu pokazala kako sija u drugom stanju

Stomačić se već nazire: Edita ostavila vjerenika čim je saznala da je trudna, sad isplivao snimak u Izvor: editaaradinovic/instagram

Edita Aradinović je u drugom stanju sa sada već bivšim partnerom Nenadom Stevićem, a priznala je da je odlučila da stavi tačku na njihovu vezu kada je shvatila da različito gledaju na dalji život.

„Ovo će biti jedina moja izjava. Nenad i ja nijesmo emotivni partneri, ali smo partneri za cio život. On je dobar čovjek i biće dobar otac. Naše dijete je sada prioritet“, napisala je Edita.

Pjevačica je potom u jednoj emisiji ispričala i kako je njena majka reagovala na vijest da je u drugom stanju, a na društvenim mrežama otkrila je da je zaplakala dok je pjevala pjesmu Dina Merlina. Sada je pokazala i kako izgleda u trudnoći.

Na jednom nastupu nosila je usku haljinu koja je istakla njene obline, a primjetno je i da se trudnički stomak već nazire.

