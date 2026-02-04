Ostavio trudnu Editu i već našao novu djevojku? Evo ko je nova partnerka Nenada koji je raskinuo sa pjevačicom

Edita i Nenad, kako se navodilo, shvatili su da im se životni putevi i stavovi razilaze, te da je za oboje najbolje da svako nastavi svojim putem

Izvor: Instagram printscreen / editaaradinovic

Vijest da su Edita Aradinović i njen partner Nenad Stević raskinuli, iako je u trećem mjesecu trudnoće, iznenadila je domaću javnost. Nakon brojnih spekulacija, pjevačica se juče oglasila i potvrdila da više nije sa Stevićem.

"Ovo će biti jedina moja izjava. Nenad i ja nismo emotivni partneri, ali smo partneri za cio život. On je dobar čovjek i biće dobar otac. Naše dijete je sada prioritet", napisala je Edita.

Međutim, sada su se pojavile informacije da je bivši Edite Aradinović već nastavio dalje. Kako Kurir piše, svega nekoliko dana nakon raskida, viđen je u društvu nove djevojke, zbog čega su se otvorila brojna pitanja o prirodi i tajmingu razlaza sa Editom. Aktuelna Nenadova izabranica je iz Novog Sada, potvrdili su izvori Kurira, ne želeći da otkriju dodatne detalje, niti njen identitet.

Izvor: Instagram printscreen / editaaradinovic

Inače, vijest o raskidu prvi je, prema saznanjima, s najbližim prijateljima podijelio upravo Stević, i to dok se nalazio na putovanju na Tajlandu, na koje nije poveo pjevačicu. Izvori navode da je tada djelovao rasterećeno i da je razlaz prihvatio kao konačnu odluku. Ipak, informacije da se već nakon povratka sa puta pojavio u društvu nove izabranice iznenadile su i njegove bliske prijatelje, tvrde sagovornici Kurira.

S druge strane, Edita Aradinović je, prema riječima njenih bliskih saradnika, u potpunosti fokusirana na trudnoću, svoje zdravlje i lični mir. Pjevačica je navodno odlučila da u ovaj životni period uđe smireno, bez dodatnog stresa i medijske pompe, te da privatne stvari drži daleko od očiju javnosti. Upravo zbog toga par se nije oglašavao zajedničkim saopštenjem, niti je ulazio u detalje razlaza.

- Sve što je lijepo kratko traje. Ljubav i strast su bile jake, ali ne toliko da ostanu zajedno. Česte nesuglasice dovele su do toga da je za njih oboje najbolje da se raziđu. Nenad je prijateljima rekao da se rastao od Edite i da želi da nastavi dalje, dok je ona potpuno posvećena trudnoći i bebi koju očekuje - rekao je izvor blizak bivšem paru.



