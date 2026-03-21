"Kada se energija pokvari - gotovo, sad se posvećujem Ceci": Kompozitor prvi put o prekidu saradnje sa Prijovićkom

Dejan Kostić otkrio je zašto više ne sarađuje sa Aleksandrom Prijović.

Kompozitor i pjevač Dejan Kostić konačno je odlučio da stavi tačku na nagađanja i prvi put otvoreno progovori o prekidu saradnje sa Aleksandrom Prijović. U iskrenom osvrtu, otkrio je razloge koji su doveli do ove odluke, ali i podijelio planove za svoj dalji profesionalni put.

Vijest o njihovom razilaženju izazvala je veliku pažnju javnosti, naročito na društvenim mrežama, gdje su kružile brojne spekulacije. Njihova uspješna saradnja iznjedrila je neke od najvećih hitova domaće muzičke scene, poput "Dam dam", "Psiho" i "Marš", zbog čega je ova tema postala predmet brojnih komentara i diskusija.

"Jednostavno, ne vidim sebe više u toj priči. Dao sam ono što sam imao i idem dalje. Nije mi više energija tu kao što je bila", izjavio je Kostić u intervjuu za "5 Cast".

Na pitanje da li su finansijski razlozi uticali na prekid saradnje, Kostić je bio jasan.

"Ne. To se uvijek može riješiti. Problem je energija, kada se ona pokvari... Ja nijesam neko ko pljuje, pa liže. Imam veliki prag tolerancije prema svojim prijateljima, ali vremenom, kada se energija pokvari - gotovo. Imam obaveza dalje, moram da se posvetim i svojoj karijeri, i najvećoj karijeri na Balkanu - Cecinoj."

Dejan je progovorio o saradnji sa Cecom. Kako je naveo, od malena je želio sa njom da sarađuje.

"Ne ide da radiš Cecu i da joj daješ pjesme koje nijesu rađene za nju. Još od malena sam htio da radim sa njom. Ne možeš kao dijete da sanjaš da radiš sa nekim mlađim od sebe. Slušao sam Cecine pjesme dok sam bio klinac, to su neki uzori koji se formiraju rano. Ona ima toliko hitova da može da napravi koncert bez ijedne tuđe pjesme, i to vrhunski koncert.

To je nivo koji se gradi godinama. Ona ima rajder listu od 100 svojih hitova, da zažmuri i ubada prstom napraviće spisak za savršen koncert, ne može da omaši. Ostali moraju da zagriju stolicu, jer kada radiš koncert, moraš da imaš repertoar od bar 30 svojih pjesama da ne bi morali da dopunjavaju sa tuđim. Pomodarstvo je postalo, pjevaju i tuđe."