Saša Popović nije želio da pusti Aleksandru Prijović u sledeći krug "Zvezda Granda".

Izvor: MONDO

U jednoj sezoni u kojoj se takmičila Aleksandra Prijović, Miša Mijatović bio je član žirija zajedno sa Stevom Simeunovićem i Draganom Stojkovićem Bosancem. Tada je, kaže, prilikom odlučivanja o prolasku u sledeći krug, Saša Popović tražio da Prijovićka bude izbačena iz takmičenja.

"U toj prvoj postavi žirija bili smo Bosanac, Steva i ja. Steva Simeunović je kompozitor i vrhunski čovjek i muzičar. Bosanac je takođe jedan od najboljih, po mom mišljenju, producenata i harmonikaša, da ne pričam i aranžera i kompozitora. Pokojni Saša Popović izabrao je nas trojicu da budemo u žiriju. Mi smo tada odlučivali o svemu. Davale su se ocjene, kao na Evroviziji. Niko nije mogao da povjeruje da će ona tako brzo postati tolika zvijezda. To se događa jednom u sto godina. To se nije desilo ni Breni, ni Čoliću, ni mnogim drugim velikim zvijezdama da tako naglo eksplodiraju. Odličan je pjevač, tu nema spora. Samo kažem da se to dogodilo na način koji se veoma rijetko dešava, možda čak nikad. Odmah sam čuo da ima trilere, da je talentovana, čak i pretalentovana. Pjevala je vrhunski. Tada je ona bila moja favoritkinja. Najbolja. Mi smo nju hvalili i davali joj sve dvanaestice, ona je bila jedina. I Saša se složio sa nama, ne mogu da griješim dušu."

Pogledajte fotografije Aleksandre Prijović:

Vidi opis "Ovu Prijovićku ne možeš da pustiš u sledeći krug": Saša Popović zamalo da uništi karijeru pjevačici, isplivali detalji Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: MONDO Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: MONDO Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: MONDO Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: MONDO Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: MONDO Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: MONDO Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: MONDO Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: MONDO Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: MONDO Br. slika: 10 10 / 10

"U četvrtom krugu dolazi Aleksandra. Ona je živjela u Belom Manastiru. Tako je i sama pričala, to nije nikakva sramota. Nije bila baš imućna, morala je da pjeva i radi. I majka je bila uz nju. Ja to pričam kao nešto pozitivno. Ona je prethodnu noć pjevala do tri ili četiri ujutru i došla je direktno na snimanje. Uvijek postoji proba, a tada se sve emitovalo uživo. Na probi je bila malo promukla jer je pjjevala cijelu noć. Ali, pošto smo znali kako inače pjeva, moralo je to da se uzme u obzir.

Posle probe dolazi kod mene Saša Popović i kaže: 'Mišo, pošto si ti ovde glavni, ovu Prijovićku ne možeš da pustiš u sledeći krug.' Kada sam ga pitao zašto, rekao je da ona pjeva bolje od svih, ali da se malo naljutio. Pitao ju je šta se desilo, a ona je rekla da je pjevala cijelu noć. On joj je onda rekao da, ako je već dobila ovakvu šansu, trebalo je da je iskoristi i da ništa ne može da joj bude preče. Rekao joj je da ne može da joj bude preče da ide da pjeva po kafanama jer ovakva šansa se pruža jednom u životu i može da joj odredi karijeru i život. U tome je, donekle, bio i u pravu. Ali ona je tada bila dijete. Pustio sam Sašu malo da se smiri."

Izvor: YouTube/Jutarnji Program TV HAPPY

"Kada se sve završilo, on je i dalje bio pri tome da je izbacimo. Ja sam rekao: 'Molim te, nemoj. Djevojka pjeva vrhunski, pomoći ćemo joj.' I tako se sve završilo. Taj put joj nismo dali sve dvanaestice, ali smo učinili da ne ispadne. Osjećala se promuklost u glasu. Otpjevala je ona, ali nije bilo ni približno kao ranije. Ipak, prošla je taj krug i to je zapamtila. Sada se ponekad sretnemo.

"Zahvalna je za to i meni i Stevi, tu nema dileme. Kasnije je sa jednom Stevinom pesmom napravila veliki uspjeh. To je bila odskočna daska – 'Od Istoka do Zapada'. Ta pjesma je snimljena kod Kobca u studiju. Bio sam tu, Steva me je pozvao da čujem. Kada je pjesma krenula, napravila je prekretnicu. Posle su sve pjesme bile dobre, ali mislim da bez te pjesme ne bi bilo isto. Kasnije je sve eksplodiralo. Sledeće stvari koje je radila postale su veliki hitovi. To je zaista bio trenutak koji niko nije očekivao, čak ni ona sama. U 'Beogradskoj areni' ona je bila prezadovoljna da ima jedan koncert i da ga napuni, kao i većina pjevača. Da bude jedna puna Arena", ispričao je Miša Mijatović za Scandal!

Izvor: Kurir/ MONDO