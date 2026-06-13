Otac legao pored svoje stradale ćerke Sare nakon što je poginula u teškoj nesreći na sjeveru Italije.

Izvor: Facebook/Sara Vetrano/Printscreen

Šesnaestogodišnja Sara Vetrano poginula je u teškoj saobraćajnoj nesreći u nedelju 7. juna u Pino E Vedaska, grada na sjeveru Italije, piše "Korijere dela Sera". Njena sestra je takođe učestvovala u nesreći kada je zadobila teške povrede i nalazi se u bolnicu.

Kako piše poznati italijanski list, kada su ljekari Hitne pomoći stigli na mesto nesreće, zatekli su strašnu scenu. Sarin otac je već bio na mjestu tragedije i legao je pored tijela svoje stradale ćerke kako bi se oprostio od nje.

Uzrok nesreće zasad nije poznat. Sumnja se da je automobil izlazio iz krivine i da je udario u zaštitnu ogradu dok se kretao velikom brzinom.

Istraga se trenutno vodi zbog ubistva u saobraćaju. Utvrđuje se da li je vozač bio pod uticajem alkohola ili narkotika, a stradala Sara je uskoro trebalo da proslavi 17. rođendan zbog čega je ova tragična nesreća potresla cijelu lokalnu zajednicu.