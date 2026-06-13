Iz Pokreta Evropa sad poručuju da je nakon podrške DPS-a i DNP-a postalo jasno koje političke strukture stoje iza kandidature Srđana Perića za predsjednika Skupštine Glavnog grada

Izvor: Vlada Crne Gore

Pokret Evropa sad (PES) saopštio je da se u Podgorici formira nova politička većina koja, kako tvrde, želi da smijeni gradonačelnika Sašu Mujovića uprkos rezultatima koje je ostvario na čelu Glavnog grada, prenosi portal Vijesti.

Kako prenose Vijesti, iz PES-a su poručili da Srđan Perić, kako bi bio izabran za predsjednika Skupštine Glavnog grada, najprije mora transparentno obezbijediti potrebnu skupštinsku većinu.

„Nakon današnjeg javnog nastupa gospodina Perića, postalo je i formalno jasno koje političke strukture zajedno sa njegovom partijom čine novu većinu i preuzimaju najveću odgovornost za buduće upravljanje Glavnim gradom“, naveli su iz PES-a, prenose Vijesti.

Portal Vijesti podsjeća da je predsjednik Pokreta Preokret Srđan Perić ranije saopštio da je dobio javnu podršku Demokratske narodne partije (DNP) i pisanu podršku Demokratske partije socijalista (DPS), te da postoje i dodatne naznake podrške koje bi omogućile izbor predsjednika gradskog parlamenta.

Iz PES-a su ocijenili da tvrdnje kako predsjednik Skupštine Glavnog grada ima samo tehničku i kontrolnu funkciju podsjećaju na, kako navode, „neuspješni eksperiment manjinske Vlade Dritana Abazovića“.

„Danas se pravi koalicija koja bi zbog postignutih rezultata rušila gradonačelnika Mujovića“, poručili su iz PES-a, prenose Vijesti.

Kako prenose Vijesti, iz te partije smatraju da priča o mogućem uvođenju prinudne uprave nije izraz zabrinutosti za funkcionisanje Podgorice, već pokušaj stvaranja političkog opravdanja za formiranje nove većine.

PES je takođe naveo da političku krizu nije izazvao ni gradonačelnik Mujović ni njihova partija, već odluka DNP-a da napusti vlast zbog projekta postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Botunu.

„Sada će novu većinu, uz Preokret, DPS, Evropski savez, URU i SEP, očigledno činiti i DNP, iako je upravo pitanje Botuna bilo razlog izlaska iz vlasti“, saopštili su iz PES-a, prenose Vijesti.